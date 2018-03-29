HBO Asia恐怖影集《FOLKLORE》 北村一輝、馬國演員Bront Palarae加盟

2018年03月29日 19:53 中時 潘鈺楨

馬來西亞演員Bront Palarae將出現在《FOLKLORE》。（HBO提供）

日本演員北村一輝（Kazuki Kitamura）（《哥吉拉：最後戰役》、《追殺比爾》、《追殺比爾2：愛的大逃殺》）與馬來西亞演員Bront Palarae（HBO Asia原創影集《魔人爭霸》第一季與第二季、《Satan’s Slave》），將參與HBO Asia全新原創恐怖戲劇影集《FOLKLORE》演出。

發生在日本的故事將由日籍演員北村一輝領銜主演，並由齋藤工（《多桑不在家》、《Ramen Teh》）執導。北村一輝過去曾參與許多好萊塢及日本電影的演出，最著名的作品是電影《哥吉拉：最後戰役》（Godzilla: Final Wars）、《追殺比爾》（Kill Bill: Vol. 1），及《追殺比爾2：愛的大逃殺》（Kill Bill: Vol. 2）；而在日本，他也以《Kyohansha》、《皆月》（Minazuki），及《Kanzen-naru Shiiku》三部電影作品於橫濱電影節上榮獲最佳男配角的殊榮。

發生在馬來西亞的故事將由何宇恒（《太陽雨》、《Mrs. K》）執導，並由馬來西亞演員Bront Palarae領銜主演。Palarae在亞洲電視圈小負盛名，在馬來西亞及東南亞演出過各式各樣的戲劇及喜劇影集，包含馬來西亞喜劇影集《Sejoli》、HBO Asia原創影集《魔人爭霸》的第一季及第二季，及2017年印尼強檔恐怖片《Satan’s Slave》。Palarae也曾分別於第二十三屆馬來西亞電影節、2014年Astro Warna Award，及2015年東協國際電影節（ASEAN International Film Festival Awards）中榮獲最佳男主角。

HBO Asia執行長施鵬騌表示：「拍攝《FOLKLORE》的主要目的在於呈現亞洲地區豐富的文化與歷史。我們期待能將亞洲這些珍貴的傳說故事，以不同的方式告訴全世界的人。」

《FOLKLORE》在亞洲各地區不同導演的執導下，各集會尋覓當代最新的恐怖題材，並探討不同地區的社會問題，試圖引起各地區觀眾的共鳴。《FOLKLORE》每集將以每集故事背景當地的語言拍攝播出，並配上英語和當地語言的字幕。擔綱執導的導演包含Joko Anwar（印尼）、齋藤工 （Takumi Saitoh）（日本）、李尚宇（Lee Sang-Woo）（韓國）、何宇恒（馬來西亞）、邱金海（新加坡）及彭力雲旦拿域安（Pen-Ek Ratanaruang）（泰國）。

全劇共6集每集1小時，而各集的主要演員已開始在亞洲各地進行拍攝。HBO Asia全新原創恐怖戲劇影集《FOLKLORE》，預計今年下半年獨家於HBO與HBO HD頻道首播，HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時)