七崁武術扎根 學校邀師傅級議員義務到校教套路

2018年03月29日 19:43 中時 周麗蘭

中山國小高年級學生打七崁武術模樣。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術基金會執行長也是縣議員的李明哲每周兩次義務到中山國小指導七崁武術。（周麗蘭攝）

李明哲示範給學生看，體育老師也跟著學。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

七崁武術是雲林縣特有的武術文化，西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三鄉鎮的國小二十年來因教育處的武術推廣，幾乎每個學生都學過套路，西螺鎮中山國小校長余碧玉說，小孩子的學習是最不會忘的，即使長大了，也會把自己和七崁文化連結起來。

中山國小是三到六年級學生約五百多人，十多年來每周全校集體練一次「西螺七崁綜合套路」，此一套路是整合勤期堂、振興社、武野館三個派別而成，口訣由七崁務術基金會執行長、縣議員李明哲錄製。

中山國小校長余碧玉這學期邀請也是學弟的李明哲每周到校義務指導兩次，讓學生的動作更到位，體育老師也跟學習更細緻的「眉角」。

李明哲詳細解說口訣並示範，讓小朋友有早年習武者的相同感受，他以兒童語言溝通，例如卡通七龍珠龜派氣功來形容七崁武術中的「車輪手」，讓小朋友在腦袋產生動畫印象，記憶更深刻。

余碧玉表示，第一手的傳承和種子老師所學還是有差異，學生的精、氣、神都有了，只差力道，不敢說每個小孩都很厲害，她相信兒時這段學校習武記憶會印在他們的腦海。

余碧玉說，七崁武術不論孩子的性別、身高、體能都能學，雖然速度慢，但透過有系統的學習，扎根紮得很深，也培養了孩子們的「群性」，如果不這麼做，七崁文化很快就會消失，站在教育的立場，只要是對孩子有意義的都應該要堅持。

李明哲表示，非常高興有機會和老師及學生共同研討七崁武術，能把過去向武術師父學習的口訣、動作要領與動作形態，以口語傳遞給他們理解。

他表示，學生們的領悟力都很好，學習的動力也強，這樣教與學的模式，效果很不錯，如果學校需要，他也會繼續用這種模式和師父到各校去推廣西螺七崁武術。

(中時)