吳念軒碼頭激吻姚亦晴！直球告白：我喜歡妳

吳念軒、姚亦晴碼頭吻戲。（TVBS）

友善列印
中時
吳念軒、姚亦晴碼頭吻戲。（TVBS）
吳念軒、姚亦晴碼頭吻戲。（TVBS）

吳念軒在TVBS歡樂台《翻牆的記憶》不斷使出大絕招追求真愛，他飾演的老K對「NiNi」（姚亦晴飾）一見鍾情，除了唱情歌、直球告白「我喜歡你」，還不斷上演愛的抱抱。本週將登場的甜蜜吻戲更是從額頭到嘴唇，粉紅泡泡滿天飛，也讓兩人在劇中的感情發展向前邁進一大步。

吳念軒在劇中為了追到姚亦晴可說是用盡心思，除了唱情歌，大膽告白「我喜歡你」、「跟我在一起」等情話，還順勢牽起女生的手，十足就是撩妹高手。劇本原本安排兩人在碼頭邊接吻，但姚亦晴和導演何潤東現場討論時，認為按照角色心境，這時應該還不會進展到這程度，所以建議先取消，何潤東還因此對吳念軒說：「她就活生生把你們的吻戲刪掉了！」

不過吳念軒私下卻和導演偷偷討論，因此正式拍攝時，他採取偷吻攻勢。面對這突如其來的一吻，姚亦晴表示：「雖然跟念軒默契培養得蠻好，但內心每一次還是會小小緊張一下。當我主動吻他臉頰，他後來又回吻我時，其實有點驚喜！」

吳念軒和姚亦晴拍攝碼頭之吻時，現場還發生一個小插曲。當導演何潤東看到吳念軒用手扶起女生下巴的接吻姿勢，馬上搞笑評語：「你扶人家下巴很老手耶，又騙到一個女孩子的那種感覺。」對於劇中種種撩妹舉動，吳念軒笑說導演傳授他畢生的絕活，接著幽默表示：「從這部戲學到除了前面分享過的東西，最重要的是『怎麼談戀愛』，如果想要學習怎麼追女生，歡迎大家FOLLOW導演以後每一部作品！」另外，本周3/31(六)晚上十點播出的第五集，吳念軒、姚亦晴也將同時在《翻牆的記憶》粉絲團上，與粉絲一起看播出、聊劇情。

(中時)

HBO Asia恐怖影集《FOLKLORE》 … 坎城「國際影評人週」 尤沃金提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。