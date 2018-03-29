吳念軒碼頭激吻姚亦晴！直球告白：我喜歡妳

2018年03月29日 19:54 中時 林淑娟

吳念軒、姚亦晴碼頭吻戲。（TVBS）

吳念軒、姚亦晴碼頭吻戲。（TVBS）

吳念軒在TVBS歡樂台《翻牆的記憶》不斷使出大絕招追求真愛，他飾演的老K對「NiNi」（姚亦晴飾）一見鍾情，除了唱情歌、直球告白「我喜歡你」，還不斷上演愛的抱抱。本週將登場的甜蜜吻戲更是從額頭到嘴唇，粉紅泡泡滿天飛，也讓兩人在劇中的感情發展向前邁進一大步。

吳念軒在劇中為了追到姚亦晴可說是用盡心思，除了唱情歌，大膽告白「我喜歡你」、「跟我在一起」等情話，還順勢牽起女生的手，十足就是撩妹高手。劇本原本安排兩人在碼頭邊接吻，但姚亦晴和導演何潤東現場討論時，認為按照角色心境，這時應該還不會進展到這程度，所以建議先取消，何潤東還因此對吳念軒說：「她就活生生把你們的吻戲刪掉了！」

不過吳念軒私下卻和導演偷偷討論，因此正式拍攝時，他採取偷吻攻勢。面對這突如其來的一吻，姚亦晴表示：「雖然跟念軒默契培養得蠻好，但內心每一次還是會小小緊張一下。當我主動吻他臉頰，他後來又回吻我時，其實有點驚喜！」

吳念軒和姚亦晴拍攝碼頭之吻時，現場還發生一個小插曲。當導演何潤東看到吳念軒用手扶起女生下巴的接吻姿勢，馬上搞笑評語：「你扶人家下巴很老手耶，又騙到一個女孩子的那種感覺。」對於劇中種種撩妹舉動，吳念軒笑說導演傳授他畢生的絕活，接著幽默表示：「從這部戲學到除了前面分享過的東西，最重要的是『怎麼談戀愛』，如果想要學習怎麼追女生，歡迎大家FOLLOW導演以後每一部作品！」另外，本周3/31(六)晚上十點播出的第五集，吳念軒、姚亦晴也將同時在《翻牆的記憶》粉絲團上，與粉絲一起看播出、聊劇情。

(中時)