坎城「國際影評人週」 尤沃金提爾任評審團主席

2018年03月29日 19:55 中時 潘鈺楨

坎城影展公佈平行單元「國際影評人週」（Critics’ Week）評審團成員，導演尤沃金提爾（Joachim Trier）獲邀擔任評審團主席。提爾將與美國女星克羅伊賽維妮（Chloë Sevigny）、法國男星比斯卡亞（Nahuel Pérez Biscayart）、奧地利維也納影展新任策展人伊娃珊吉歐吉（Eva Sangiorgi）、法國文化記者奧古斯丁查本拿（Augustin Trapenard）等4位評審團成員，一同選出2018新秀作品。

另外坎城影展今年不只繼續禁「NETFLIX」，還多了一項新規矩，禁止在紅毯上「自拍」。主辦方認為民眾在紅毯上與明星自拍，會造成場面混亂。

尤沃金提爾執導的《魔女席瑪》（Thelma）將在台上映，《魔女席瑪》描述一名從鄉下搬到奧斯陸展開大學新鮮人生活的挪威女孩席瑪，單純而天真的她，內心有著堅強的信仰與管教嚴格爸媽的諄諄教誨。在入學後，與美麗動人的同學安雅有著深厚友誼，但卻在一次圖書館癲癇事件後，她開始發現自己擁有令她爸媽向來畏懼已久的超能力。隨著學期持續， 席瑪對安雅的好感也越來越強烈，但突如其來的神秘事件越來越多，席瑪開始發現她的超能力與家族的祕密有關，必須被迫去面對她過去悲劇性的秘密，以及那駭人超能力的後果。電影4月4日全台上映。

(中時)