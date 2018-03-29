肌膚救星理膚寶水 發跡於17世紀

2018年03月29日 20:11 中時 吳娮翎

理膚寶水溫泉醫療中心。（理膚寶水提供）

理膚寶水歷史圖片。（理膚寶水提供）

理膚寶水全護清爽防曬液UVA PRO潤色SPF50、PPD33 （PA＋＋＋＋x2倍防護力）30ml，980元。（理膚寶水提供）

理膚寶水理必佳滋養霜LIPIKAR BAUME AP＋400ml，1600元。（理膚寶水提供）

法國溫泉水保養聞名於世，曾是許多歐洲貴族最愛，隨著時空背景轉換，昔日貴族御用，現在走入民間，成為許多人肌膚的急救首選，不只是消費者愛用，就連醫生也背書推薦。

許多皮膚科醫師指定愛用的保養品牌「理膚寶水」，其實是位於法國中部的中世紀古城，1617年，亨利四世與路易十三的皇家御醫查理．米儂，針對溫泉水提出調查報告，當時理膚寶水是皇宮貴族的溫泉療養中心，直到1869年才成立第一家公共溫泉醫療場所，供一般民眾前往治療。法國在1947年通過認可溫泉治療的法令，1950年起，其醫療費用由社會保險給付，則越來越多人前往，接受溫泉醫療。

理膚寶水是是法國最主要專門治療皮膚病的溫泉療養中心，佔了全法國50%的溫泉治療人口，目前每年有將近2萬名皮膚疾病的患者，來此做溫泉保養，其中男性約佔32%，女性約佔39%，兒童與5到6個月大的嬰兒約佔30%，含硒的溫泉水，對許多皮膚疾病有其輔助醫療的效果。1996年理膚寶水在台灣上市，在台銷售經典商品有多容安溼潤乳液、全護清爽防曬液UVA PRO潤色SPF50／PPD33、理必佳滋養霜。

(中時)