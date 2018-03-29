扁爆料：蔡英文官邸見柯文哲夫婦 將合作2018

前總統陳水扁最新一期的《新勇哥物語》，爆料「蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。」(資料照片合成)

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前總統陳水扁最新一期的《新勇哥物語》，不僅打臉前副總統呂秀蓮，還爆料，「就我的了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。」

內容還提到，如果這是真的，顯然（台北市）不想徵召提名黨的市長候選人。至於選不贏，會是第三名云云，都只是藉口託詞而已！

日前呂秀蓮表示，她要參選台北市長，阿扁跟她說，「台北市長位子太小了」；陳水扁在最新一期的「新勇哥物語」打臉呂秀蓮。內容提到，「勇哥，你認為阿扁會這樣跟呂副說嗎？」台北市長是僅次於總統的民選公職，民選總統4人就有3人做過首都市長，怎麼會太小呢？

阿扁是問呂副，為什麼要選24年前他才43歲就選過的台北市長？呂副提到她要為台北守住台灣的山海關，也要推動台灣永久中立的公投。阿扁才說，那要選更大的台灣總統，而不是台北市長。

先前報導，阿扁力挺民進黨立委姚文智，這次內容卻指出，「扁從未說過他支持誰選市長，哪來支持的人選，變來變去？阿扁引述民調，分析選情，不代表他支不支持。」

以下「新勇哥物語」全文：

勇弟：媒體報導有意角逐台北市長寶座的呂副說，阿扁覺得對她來講「市長太小了！」又說阿扁支持的人選也變過好幾次。勇哥，你認為阿扁會這樣跟呂副說嗎？

勇哥：阿扁不可能會這樣表達。阿扁從未說過他支持誰選市長，哪來支持的人選，變來變去？阿扁引述民調，分析選情，不代表他支不支持誰。

勇弟：台北市長很大啊，對呂怎會太小呢？

勇哥：台北市長是僅次於總統的民選公職，民選總統4人就有3人做過首都市長，怎麼會太小呢？阿扁是問呂副，為什麼要選24年前他才43歲就選過的台北市長？呂副提到她要為台北守住台灣的山海關，也要推動台灣永久中立的公投。阿扁才說，那要選更大的台灣總統，而不是台北市長。

勇弟：呂副會參加黨內初選嗎？

勇哥：台北市長由黨主席徵召提名，根本沒有初選機制。就我的了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。如果這是真的，顯然不想徵召提名黨的市長候選人。至於選不贏，會是第三名云云，都只是藉口託詞而已！

(中時)

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