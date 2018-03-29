張軒睿哭不出來！林心如貼心用這招幫助他

張軒睿。（八大）

友善列印
中時
林心如。（八大）
林心如、張軒睿。（八大）
林心如蹲在張軒睿身邊陪著他，幫助他入戲。（八大）

張軒睿在台視、八大電視《我的男孩》噴淚向林心如愛的告白，先前他提過拍攝這場戲至今難忘，因為現場他始終哭不出來。當時所有工作人員靜待他醞釀情緒，看到他默默躲在角落旁蹲著的林心如，立刻以行動鼓勵，陪他一起蹲。林心如事後表示，她也曾經歷這樣的情況，有時候是自己給的壓力太大，「當下不需要別人跟你說太多，可能只需要一個擁抱陪伴，就能激起戲裡面更多的情緒出來」，因此她沒有跟張軒睿說太多，只是在旁邊陪陪他。

談起這場男女主角眼淚爆發的哭戲，林心如說，這是這部描寫姊弟戀故事中，最真實吐露彼此心聲的一場戲，因為愛卻不能愛的辛苦，很難受，「女主角很想當一個正常人，卻忍不住被這樣的男孩子吸引住，她知道是錯的，拚命想要推開他，但當下兩個人都很痛苦」。

林心如表示，碰到這種感情很重的戲，通常劇本她不會看太深，很怕當下就哭得唏哩嘩啦，所以只是看一遍、稍微記一下台詞，不要太渉入去聯想，「畢竟現在家裡也不是我一個人，如果哭得唏哩嘩啦，也蠻好笑的，就儘量保持平靜的心情…」

張軒睿劇中為了替林心如說話，對「媽媽」嚴藝文頂嘴，台詞才說到一半，立刻被飾演父親的屈中恆上前狠甩耳光！在幕後花絮中，張軒睿的臉頰、脖子清楚被烙上掌印，看得大家都心疼不已，張軒睿卻若無其事，因當時拍攝季節高溫炎熱，他反而不敵暑氣，拿著行動小風扇讓自己先涼快。

(中時)

莎莉賽隆變身女魔頭 「男性逼出… 黃安4字解狄鶯兒 斷孫安佐「名取…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。