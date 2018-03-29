張軒睿哭不出來！林心如貼心用這招幫助他

2018年03月29日 19:57 中時 林淑娟

林心如。（八大）

林心如、張軒睿。（八大）

林心如蹲在張軒睿身邊陪著他，幫助他入戲。（八大）

張軒睿在台視、八大電視《我的男孩》噴淚向林心如愛的告白，先前他提過拍攝這場戲至今難忘，因為現場他始終哭不出來。當時所有工作人員靜待他醞釀情緒，看到他默默躲在角落旁蹲著的林心如，立刻以行動鼓勵，陪他一起蹲。林心如事後表示，她也曾經歷這樣的情況，有時候是自己給的壓力太大，「當下不需要別人跟你說太多，可能只需要一個擁抱陪伴，就能激起戲裡面更多的情緒出來」，因此她沒有跟張軒睿說太多，只是在旁邊陪陪他。

談起這場男女主角眼淚爆發的哭戲，林心如說，這是這部描寫姊弟戀故事中，最真實吐露彼此心聲的一場戲，因為愛卻不能愛的辛苦，很難受，「女主角很想當一個正常人，卻忍不住被這樣的男孩子吸引住，她知道是錯的，拚命想要推開他，但當下兩個人都很痛苦」。

林心如表示，碰到這種感情很重的戲，通常劇本她不會看太深，很怕當下就哭得唏哩嘩啦，所以只是看一遍、稍微記一下台詞，不要太渉入去聯想，「畢竟現在家裡也不是我一個人，如果哭得唏哩嘩啦，也蠻好笑的，就儘量保持平靜的心情…」

張軒睿劇中為了替林心如說話，對「媽媽」嚴藝文頂嘴，台詞才說到一半，立刻被飾演父親的屈中恆上前狠甩耳光！在幕後花絮中，張軒睿的臉頰、脖子清楚被烙上掌印，看得大家都心疼不已，張軒睿卻若無其事，因當時拍攝季節高溫炎熱，他反而不敵暑氣，拿著行動小風扇讓自己先涼快。

(中時)