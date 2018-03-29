薇姿溫泉中心 法國貴族最愛保養聖地

2018年03月29日 20:46 中時 吳娮翎

薇姿溫泉中心。（薇姿提供）

薇姿M89火山能量微精華50ml，1680元。（薇姿提供）

以溫泉水聞名於世的品牌「薇姿VICHY」，VICHY城鎮位於法國中部，遠從高盧羅馬時代（約公元2000年前）當地泉水就遍地開花，時至今日，還留下許多羅馬時期游泳池與浴池遺跡，至今還有些泉水從羅馬時期的公共浴池基底冒出，因此說明此城市當時已有溫泉醫療的活動。

17世紀，國王路易13來到VICHY城市度假與作溫泉療養。拿破崙3世還在此建立大型劇院、遊樂場、音樂廳，而且為他的情婦們建立了6所度假別墅，當時每年約有10萬名療養者前來此地。2次世界大戰後，法屬地的居民會請醫師開使用VICHY溫泉作治療的處方證明，以便到VICHY度假，各國使節也常聚集於此，VICHY成為法國及附近歐洲其他國家王宮貴族，知名人士度假首選。

西元1873年，PRUNELLE醫師提出一份有關LUCAS泉水對皮膚健康有益的研究報告，說明VICHY的水質確實對皮膚有鎮靜、舒緩、調理的功效。19世紀時，VICHY被視為「溫泉城市中的女王」，以其悠久歷史與名譽，揚名於歐洲各國。於1947年，法國通過認可溫泉治療的法令，VICHY 則成為法國政府認定，為「特殊患者或老年人福利保障」條款的特定休養地點。據統計，每年都有1萬5000名左右的遊客前來VICHY城鎮，進行溫泉療養。目前在台灣最夯的經典產品是薇姿M89火山能量微精華、薇姿火山礦物溫泉水、薇姿源生白光潤精華。

(中時)