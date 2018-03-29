原轉會促訂蘭嶼核廢料補償條例 小英：政院決定

2018年03月29日 20:23 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天主持原轉會議，針對亞泥新城山礦場案，指示經濟部務必監督確保礦場及周遭部落安全。會中也建議制定蘭嶼核廢料補償條例，經費由核能發電後端營運基金支應，蔡英文則裁示由行政院來決定。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開第5次委員會議，由召集人蔡英文總統親自主持，會議歷時約2小時。

針對「亞泥案處理進度」報告案，蔡英文指示礦業主管機關經濟部繼續努力，務必清楚交代真相，監督確保礦場及周遭部落安全。關於當地部落族人其他訴求，則請經濟部透過後續協商會議繼續處理。

她說，政府會秉持誠懇的態度，在原住民族權利、環境永續和經濟發展間取得平衡。從亞泥議題協商的過程裡，部落、政府、業者三方都開始學習，有機會成為化解歷史衝突、實現永續發展的典範，未來將密切關心後續發展。

在「原住民族歷史正義與權利回復法案」報告案方面，與會委員發言熱烈，蔡英文裁示併同「成立原住民族土地調查及處理委員會」討論案，請行政院完整思考法案設計後，安排原轉會浦忠成副召集人主持會議，邀請原轉會委員再次交換意見。

此外，針對「蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查後續應辦事項」報告案，政委林萬億針對貯存場遷場、損失補償、醫療資源、蘭嶼未來發展等四個議題提出附帶建議，提到政府應就核廢料造成蘭嶼原住民多方面不利影響，積極提出補救措施。

林萬億建議儘速制訂補償條例，補償條例制定過程中要讓雅美和達悟人得到適當補償。邵族代表Magaitan Lhkatafatu則提出建言，要求儘速辦理核廢料遷廠事宜，並讓蘭嶼人參與。

原能會副主委邱賜聰回應表示，辦理遷廠部分，原能會尊重原轉會的決定，將會同經濟部積極推動辦理，至於損失賠償部分，他認同賠償條例有制定的必要，將積極推動辦理。

(工商)