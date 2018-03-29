安全最重要！聯聚泰和耐震創新高標準

聯聚建設董事長江韋侖說，好房子不只要蓋百年建築，還要蓋出傳承的千年建築，展現建築物生命力與恆遠的價值。（盧金足攝）

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「聯聚泰和」收藏東西方藝術品，建案有如一座博物館。（盧金足攝）
來奉茶哦！聯聚建設在寸土寸金的7期豪宅泰和大廈前，貼心為來往行人設立可直接生飲的奉茶水柱，傳承台灣濃濃的人情味。（盧金足攝）
豪宅林立的7期，駐足在聯聚泰和大廈前的街角藝術「馬福來」，為市容增加藝術氣氛。（盧金足攝）
聯聚泰和大廈慢工出細活，室內溫水游泳池，還能欣賞牆上的律動畫面，健康又養生，讓住戶回家像度假。（盧金足攝）
聯聚泰和大廈建築外觀為新古典風格，台中市7期建地越來越稀有，吸引兩岸三地華人圈企業主爭相進駐。（盧金足攝）

地震頻繁，抗震成賣點！聯聚建設29日公開費時4年興建的「聯聚泰和」，將法令規定依地震帶距離0.288G，提升到0.33G，鋼筋成本增加5成，聯聚建設董事長江韋侖表示，興建過程開會1000多次，現在還要員工每人找出100個缺點，希望帶動台灣建築品質安全，一個外觀再美的建築物，安全還是最重要。

聯聚建設總經理王于娟表示，建築品質與安全絕不妥協，建築技術規則921大地震前，台中地區耐震設計要求為0.23G，震後依基地和斷層帶距離加乘係數，7期新市政中心區域耐震設計規定為0.288G。

新完工的「聯聚泰和」建案，為住戶安全，耐震標準提升至0.33G，更高樓層中雍大廈、瑞和大廈甚至提升到0.409G，高於法規要求42％。

豪宅林立的7期，繼方庭大廈「天佑台灣」雕像紅到海外去，新焦點是位在市政北一路「馬福來」街角藝術，吸引民眾佇足拍照，聯聚泰和在角落空間展出東西方博物館藏級藝術品

，在社區悠遊就像在逛博物館。

「奉茶是老祖宗傳來下熱衷助人的精神！」江韋侖說，為往來行人設置的奉茶水柱，來自義大利造型生動的出水柱，水質符合生飲標準，可以直接生飲，在酷夏中清涼茶水，感受台灣的濃濃人情味。

(中時)

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