修空汙法 「會同還是會商」兩黨吵不停

2018年03月29日 20:50 中時 廖德修

立法院衛環委員會今天（29日）開始逐條審查《空汙法》修正案，到下午5點半為止審到第30條，有爭議的條文討論後保留，等候進行政黨協商。其中最具爭議還是第12條：「第8條至前條關於總量管制之規定，.....由中央主管機關會同經濟部分期分區實施。」

許多朝野立委都提案把「會同」修改為「會商」，或者直接刪除「會同」兩字，給予環保署充分的權力。國民黨立委王育敏甚至質疑環保署長李應元為何不敢接受？反而自甘與經濟部平起平坐，不願站上治理空汙的制高點。

對此，李應元表示，治理空汙需要各部會共同努力，撥出經費支持；且這兩年與其他部會溝通良好，會同後蓋上各部會首長職名章「會銜」發布，大家一起承擔責任並無不妥。何況其他部會的法規中，也不乏「會同」環保署辦理的例子。民進黨立委何欣純支持李應元的說法，要求經濟部與環保署一起努力。

列席的經濟部次長龔明鑫則說，空汙總量管制的目標自然是逐年減低，經濟部除了與環保署充分討論，也會窮盡一切力量協助廠商、業者減低空汙，會同和會商差別應該不大，目的都是降低空汙。

國民黨立委蔣萬安表示，其他的法規如何規定或許有其道理，但防制空汙是當務之急，環保署必須扛起責任，而且有立法院、人民做後盾，根本不用擔心。

儘管朝野立委大都主張以會商取代會同，或者直接刪除會同字樣，如時代力量黨團，但李應元還是堅持會同、會銜。藍委王育敏直接問環保署副署長詹順貴，會同與同商是不是一樣？詹順貴坦率答道：「不一樣。」並強調對文字的意見已向上反映過，自己的態度並未改變。

最後會議主席民進黨立委邱泰源裁定第12條保留，他還幽默的說：「我會回去問我的老師，會同和會商是不是一樣？」

(中時)