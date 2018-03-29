西周青銅器將拍賣 陸文物局：反對並譴責

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旺報

大陸西周青銅器『虎鎣』4月將在英國拍賣，拍賣價格可能高達20萬英鎊，約合新台幣815萬元。大陸國家文物局已重申「一貫反對並譴責買賣非法流失文物的行為」。但也有大陸專家表示，文物是否來自圓明園？是否真有其價值？是否利用中國人的「愛國情懷」炒高價格？對拍賣背後「動機」存疑。

西周時期的「虎鎣」青銅器，最早由英國海軍上校哈里（Harry Lewsi Evans）從圓明園劫走。他在一封家信中稱，自己曾參與洗劫圓明園，搶走的珍貴文物中包含青銅器等。該信函與這款青銅器一起被倫敦古董商發現。類似的青銅器之前只發現6件，這件即將拍賣的青銅器是被發現的第7件，歷史可追溯至3000年前。

大陸國家文物局28日通過官方微博回應稱，國家文物局一貫反對並譴責買賣非法流失文物的行為，希望有關機構遵守相關國際公約精神，尊重文物原屬國人民的感情，不買賣非法流失的文物，不以此類文物為名進行商業炒作。

將拍賣的青銅器真是「圓明園流失文物」？「那可不一定」。大陸知名青銅器專家周亞表示，「光憑擁有者的信件與老照片，是不足以證明的。」而且信中只提到當時在圓明園中掠奪了青銅器，並非準確地說青銅器為「虎鎣」；且是否為英國海軍上校哈利後來的收藏也不得而知。

拍賣行表示，此類「鎣」類器物世上僅存7件，而這件「虎鎣」的估價高達12萬到20萬英鎊。周亞表示，此「鎣」類青銅器已知僅存世7件的說法，其實並不準確，據他所知就不止7件。因此，拍賣行放出此類消息是否存在商業炒作的嫌疑；再加上此為「圓明園流失出來的的文物」，具有一定特殊性的歷史感情色彩。是否為了吸引中國人的「愛國情懷」？都值得商榷。

(旺報)

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