不狂買改當「吃貨」 陸客旅日新方向

2018年03月29日 21:53 旺報 李鋅銅

陸客在日本的餐飲消費激增，以品嘗美食、購買食品為主的「吃貨型旅遊」也開始逐漸替代「爆買」。日本農林水產省統計顯示，2017年訪日遊客購買日本食品的金額較2016年增加19%，增至3456億日元，僅次於化妝品、醫藥品保健品和洗漱用品，華人已成了最大客戶，尤其是陸客。

華人圈愛到日本旅遊，讓「春節商戰」已成了日本商業重要的促銷季節。商家為迎接春節期間大量湧入日本的兩岸四地華人，大量招募懂中文的嚮導和售貨員、完善銀聯卡支付終端、引入中國的移動支付系統，許多商家更貼出各種喜迎春節的標語和宣傳畫，吸引華人上門。

日本Travel Voice網站指出，從旅遊形態來看，華人體驗式旅遊和自由行趨勢上升，旅行中餐飲與娛樂的消費突出增加。就以陸客為例，出發地越是偏遠城市或中小城市，餐飲消費成長率越高。例如，來自珠海、貴陽等較發達「三線城市」的遊客，在花費上成長高達93.4%。

此外，陸客在目的地的選擇上也呈現多樣化。除東京、大阪大城市，陸客前往日本地方城市的自由行也越來越多。尤其是「回頭客」十分明顯。日本有媒體在東京及大阪等多個繁華地點針對華人遊客隨機調查顯示，3分之2受訪者已經「來日本2次以上」，甚至還有人「已經來日本10次以上」。

(旺報)