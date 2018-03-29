陳偉杰宣布退出國民黨市議員初選

2018年03月29日 20:33 中時 葉書宏

新北市永和區原有4席議員席次，因人口數改變調降為3席。國民黨新北市永和區議員初選競爭激烈，現任市議員陳鴻源、連斐璠尋求連任，另外，還有新北市青工會總會長陳偉杰、前國民黨文傳會主委胡文琦表態角逐，但陳偉杰今（29日）突然在臉書宣布，為了不讓民進黨漁翁得利，決定退出初選。

陳偉杰透過臉書表是，從宣布參選到今日，一路認真傾聽基層國民黨支持者的心聲，許多支持者都告訴偉杰，國民黨過去因為分裂讓民進黨執政，現在更淪為被整肅的對象，讓台灣陷入顢頇的統治之中，人民苦不堪言。國民黨改革的第一步，就是要團結。

陳偉杰說，也有些民眾肯定，願意鼓起勇氣代表國民黨的年輕人投入議員選舉，但他們更擔憂永和區下屆議員席次將減至3席，且目前沒有增加提名的空間，執意參選反而會讓民進黨漁翁得利。

陳偉杰提到，自己身為新北市青工總會長，在認真思考後，決定先將心力奉獻在積極串連各區青工伙伴，為國民黨年底市長及議員選舉努力備戰，幫助更多優秀現任議員及通過初選的新人，繼續為新北市民打拼。因此，決定不參加永和區的議員初選。

陳偉杰說，這樣的決定，可能會讓許多一路堅定力挺的支持者感到失望，在此要向大家一鞠躬，說聲很抱歉！也感謝所有支持的永和父老鄉親。

(中時)