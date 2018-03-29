單親母不甘被拋棄 孩子前割腕自殺

2018年03月29日 20:57 中時 程炳璋

身材壯碩的高姓女子想起感情被拋棄作收，情緒激動割腕，經安撫才由救護人員包紮傷口、送醫急救。（翻攝至第4警分局臉書）

台南市安平區郡平路一棟國宅日前傳出有女子自殺，警方獲報到場時發現一位母親不甘感情不順遂與生活壓力，當著兩位小孩面割腕，大量血跡布滿房間地板，女子情緒激動大聲喊叫，警方只能安撫情緒並先隔開孩子，趁女子氣力虛弱時上前奪刀，送醫急救。

37歲的高姓女子身材壯碩，剛離婚不久，自己撫養一男一女兩名各為7、8歲的孩子，與弟弟同居在郡平路大樓公寓。

剛當上單親媽媽的高女因感情遭男人拋棄，一直心有不甘，加上要自己養小孩，感覺非常辛苦，26日深夜11時許，竟拿起大支水果刀，先在浴室自割左腕一刀，又走到房間再割一刀，兩處地板都留有大灘的血跡。

高女的弟弟見狀驚嚇報警，警方到場時見高女的情緒異常激動，反覆叫著「你不知道被拋棄的痛苦」、「我的錢根本不夠養小孩」，隨即放聲哭泣，兩個小孩見到母親自殘，早就害怕的躲了起來。

警方一邊安撫女子情緒，一邊擔心孩子看到母親自殺過程，內心會有陰影，將兩童隔離到另一間房間，經過苦勸約半小時，高女漸漸氣力全失，警方才趁機敲掉她手上的刀子。

救人的台南警4分局育平派出所警員蘇茂勝、周書毅兩人看見她左手兩道傷痕深及見骨，地板上的血跡約有兩袋的血量，覺得救人第一，先請救護人員進行簡單止血包紮，再將女子送往郭綜合醫院。

高女在醫院救治後生命跡象穩定，繼續安慰她「有事好好講，別再想不開」，兩名小孩驚魂甫定，警員將孩子交給舅舅帶回家照顧。

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