形象神話破滅？東京瘋賞櫻 天亮後的照片讓日本人崩潰

一向以禮貌、整潔著稱的日本人，卻在賞櫻後留下大量垃圾，讓日本網友自己也很崩潰 (圖／翻攝自都立舎人公園twitter)
日本人給人的形象一直以來都是非常有禮貌、守法又超愛乾淨，但日前一張賞櫻過後的照片，卻讓人不禁懷疑日本的形象神話是否開始崩壞，就連日本網友自己看了都崩潰，痛罵實在太沒公德心。
每年3、4月是日本東京都的賞櫻季節，都內賞櫻景點之一的足立區「都立舎人公園」在26日貼出一張照片，透過照片可以看到，一顆滿開的粉色櫻花樹下，卻散落著滿滿的垃圾，廢棄的空瓶、紙屑、塑膠袋，明顯就是賞櫻人士在結束後所遺留的，而這個景點又屬於只有當地人或內行人才知道的，因此也可以推斷「犯人」並非外國人士。
照片公布後，不少日本網友痛心，大罵留下垃圾的人「沒公德心，也沒羞恥心！」、「把犯人找出來重罰」、「應該要規定賞櫻時禁止飲食」、「這群人根本沒資格賞櫻」、「園方應該要用記名入內制」，還有人說「這真的是我們日本人做的嗎？我不相信...」。
(中時電子報)
本日朝の園内の桜の木の下の様子です。— 都立舎人公園 (@ParksToneri) 2018年3月26日
残念ながら一部このようなマナーのない方がいらっしゃいます。
皆様が気持ちよく公園をご利用できますようごみの持ち帰りにご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/neZaUMtsob