形象神話破滅？東京瘋賞櫻 天亮後的照片讓日本人崩潰

都立舎人公園內開滿櫻花，屬於內行人跟當地人才會知道的景點 (圖／翻攝自都立舎人公園twitter)

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中時電子報
／綜合報導
一向以禮貌、整潔著稱的日本人，卻在賞櫻後留下大量垃圾，讓日本網友自己也很崩潰 (圖／翻攝自都立舎人公園twitter)

日本人給人的形象一直以來都是非常有禮貌、守法又超愛乾淨，但日前一張賞櫻過後的照片，卻讓人不禁懷疑日本的形象神話是否開始崩壞，就連日本網友自己看了都崩潰，痛罵實在太沒公德心。

每年3、4月是日本東京都的賞櫻季節，都內賞櫻景點之一的足立區「都立舎人公園」在26日貼出一張照片，透過照片可以看到，一顆滿開的粉色櫻花樹下，卻散落著滿滿的垃圾，廢棄的空瓶、紙屑、塑膠袋，明顯就是賞櫻人士在結束後所遺留的，而這個景點又屬於只有當地人或內行人才知道的，因此也可以推斷「犯人」並非外國人士。

照片公布後，不少日本網友痛心，大罵留下垃圾的人「沒公德心，也沒羞恥心！」、「把犯人找出來重罰」、「應該要規定賞櫻時禁止飲食」、「這群人根本沒資格賞櫻」、「園方應該要用記名入內制」，還有人說「這真的是我們日本人做的嗎？我不相信...」。

(中時電子報)

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