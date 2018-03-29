國軍招募打出「馬祖佛系」 是哪招？

2018年03月29日 22:25 中時電子報 丁世傑

國軍招募人才再出奇招，繼美女牌之後，有招募單位打出「馬祖佛系」，號稱「佛渡有緣人」，「不欺騙、不誇大、不洗腦、不做作、不強迫」，「只要緣份到了，自然而然就會有人報名加入」。

國軍因應實施募兵制，因此推出各種方案以吸引有志之士加入國軍行列。日前有女軍人在臉書貼文說「我想找個人陪我，你願意嗎？」並介紹最新方案為「如果你的年齡符合22-32歲又大學畢業，你就可以進來服役一年，月薪$48990，僅限陸軍單位，服過義務役的人，可以不用入伍訓」，「真的歡迎志同道合的朋友們，與我一起加入國軍、一起創造不一樣的人生！」

不過如果是男軍士官，比較沒有辦法用美女牌吸引目光，因此出現另一種類型的招募文案，有一位在馬祖服役的軍人也在臉書貼出合成照片，為一穿著迷彩服的軍人在一香案前打坐，打出「馬祖佛系招募員」，號稱「佛渡有緣人」，「不欺騙、不誇大、不洗腦、不做作、不強迫」，「只要緣份到了，自然而然就會有人報名加入」，並附上Line的帳號，堪稱國軍另類招募奇招。

(中時電子報)