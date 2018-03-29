帳戶多出6.75萬元 山西年輕女子退還帳款

2018年03月29日 21:53 旺報 林瑞益

山西大同90後姑娘曹女士的銀行卡裡莫名其妙多出15000元（人民幣，下同），約6.75萬元新台幣。但她不為這筆錢所動，透過多種管道，尋找失主。經過5天的努力，在警方幫助下，終於找到轉錯賬的人。

《山西晚報》29日報導，3月15日下午，曹女士上班時突然接到一條建設銀行的轉帳通知簡訊，金額為11000元。當時她以為是家人轉來的，沒有太在意。下班後她打電話給家人，大家都說沒有給她轉帳，並且也不認識轉帳帳戶戶主任先生。

曹女士擔心這筆錢可能是老年人轉錯了，或是人家的救命錢。善良的她馬上將這訊息發了微信朋友圈，並聯繫建行客服95533，工作人員表示查不到對方的相關消息，只能等待對方發覺後主動聯繫。

3月17日下午，曹女士又收到任先生轉來的4000元，她更加心急了。忙完手頭的事情，她專程到銀行櫃台查詢交易記錄，但因為涉及個人資訊，銀行並沒有提供有效資訊。

曹女士只好報警，大同市城區公安分局大慶路派出所的警員很快聯繫了曹女士。有了警方的介入，3月20日上午，曹女士終於從農行查到了匯款人任先生的聯繫方式。警方聯繫任先生後得知，這15000元是他交的貨車租賃費，接電話之前他始終沒有發覺自己填錯了帳號。

3月21日上午，從外地趕回來的任先生，帶著有效證件和匯款憑證來到大慶路派出所，核對所有資訊後，曹女士把錢轉給了對方。深受感動的任先生想要酬謝，曹女士婉言謝絕了，她說：「將心比心，如果自己把錢錯轉給別人，我也一定特別著急，也希望對方能還回來。」

值得注意的是，曹女士是一家加氣站的核算員，雖然每月收入只有1000多元，但面對15000元的意外之財，她一點都不心動，也不覺得此舉是一件值得炫耀的事情。

(旺報)