何韻詩台語告白陳昇竟口誤「我愛畜生！」緋聞女友愛相隨

2018年03月29日 20:52 中時 許雅淳

何韻詩今、明在台北Legacy舉辦「Dear Self, Dear World」台灣站。

何韻詩29日連續2天在台北Legacy舉辦「Dear Self, Dear World」台灣站。她日前至高雄參加大港開唱，與陳昇一同合唱，當場還向陳昇邀歌，她透露很想挑戰唱台語歌，陳昇當場也一口答應，要為她創作一首深情台語情歌，不過她憶起跟陳昇合唱時，她想用台語告白：「我愛陳昇！」不料口誤：「我愛畜生！」笑翻眾人。

她透露近年來常感到氣不順，看中醫後發現是體虛，因長期忙碌、累積的壓力造成，飲食上被也被要求忌口，她昨抵台後都不能品嚐美食，無奈說：「牛、雞、蝦、蟹、炸的、辣的、都不能吃，我還有什麼可以吃？」據悉，緋聞女友20歲助理方迦南此趟也一同愛相隨。

她今年40歲是首位出櫃的香港女歌手，過去和台灣女星鄧九雲交往，先前卻被爆劈腿方迦南，被問及「好朋友」是否有親自煲湯替她補身體，她害羞說：「很多人都幫我煲湯，大家都對我很好，這題就不回答了。」

她還分享養生方法，吃飯每一口要咀嚼30下才能下嚥，個性很急躁的她，直呼：「對我像是種修練！」但這也讓她心情平靜、放慢，她坦言每次來台心情相當放鬆，曾想過要在台買房子，但當時房價高漲，加上香港發生雨傘運動就打消念頭。此外，台北場演唱會爸爸到場力挺，媽媽則是將在4月1日高雄場替她打氣。

(中時)