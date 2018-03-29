醫療糾紛增爭議調解 賴揆：保障醫事人員、促進醫病關係

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行政院長賴清德今（29）日與民進黨立委「便當會」，就《醫療事故預防及爭議處理法》修正草案達共識，增加爭議調解先行機制，並以3＋3個月為限。賴揆認為，修法不僅可保障醫事人員，並促進醫病關係、提升醫療品質。

行政院副發言人丁允恭轉述，《醫療事故預防及爭議處理法》修正草案旨在完善醫療事故與糾紛處理機制，透過地方衛生局成立醫療爭議調解會，於3＋3個月內調整爭議；同時為預防醫療事故或糾紛，一定規模醫療機構應設關懷小組，隨時介入與病患家屬溝通說明。

衛福部指出，增加事故發生即時關懷機制，100床以上醫院應設置醫療事故關懷小組，99床以下醫院及診所，則須指定專業人員或委託專業團體，於醫療事故發生後儘速向病家進行說明、溝通，並提供當事人協助及關懷服務；其過程中，所為遺憾、道歉、讓步或陳述，不得作為相關行政處分、訴訟證據或裁判基礎，以促進醫病雙方溝通解決紛爭。

為增進醫療糾紛協調機制，調解先行保障權益，衛福部說，直轄市、縣（市）政府應設醫療爭議調解會，辦理醫療爭議之調解；不論民刑事之醫療爭議案件，均應依本法先行調解，雙方無正當理由不得拒絕，且調解期限以3個月為原則，必要時得延長3個月，但經當事人合意者，得再延長一次。

另中央主管機關將委託或成立專業機構，協助醫療爭議案件之爭點釐清及提供評析意見，屬死亡及重傷之醫療爭議，調解前應申請釐清爭點或評析意見。

衛福部近年積極推動醫療事故非訴訟處理機制，並獲致初步成效，受理司法或檢察機關委託鑑定之醫療糾紛案件數已自101年524件下降至105年349件；衛生局醫療糾紛調處件數，亦自101年944件降至105年615件，平均調處成功率達37%；而生產事故之訴訟案件亦因生產救濟試辦計畫之實施大幅減少約7成。

(工商)

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