狄鶯獨子在美闖禍 學長星二代李玉璽、寶弟這樣說

李玉璽雖然是孫安佐學長，但2人並不認識。（粘耿豪攝影）

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寶弟、林映唯、畢書盡、王宇兒和李玉璽共同出席《有一種喜歡》首映。（粘耿豪攝影）

狄鶯和孫鵬獨子孫安佐在美國惹禍上警局、吃官司，李玉璽和孫安佐同為星二代，也都在離開國際康橋學校後前往美國深造，他表示並不認識對方，昨出席電影首映會時聞即此事，保守回應並不清楚這則新聞，僅提醒：「如果是玩笑話，可能要小心一點。」並表示他當年去美國求學前，父親反倒是擔心他的安全，葛兆恩（寶弟）也是知名星二代，他認為只要保持善良的心已足夠，「我們都是很熱衷表演。」

嫁給美國人並已為人母的丁寧表示剛問過老公對此事看法，「他認為這是很嚴重的事情。」尤其前幾天全美才舉行槍枝管制遊行，在美國也相當重視個人發言，「可能是國情不一樣，他（孫安佐）不知道事情的嚴重，但在美國可能會有點麻煩。」

丁寧育有三子，最大的女兒已經8歲，她昨分享自己教導方法，不會刻意避開討論新聞議題，「她問我就會回答：『這是不好的行為、這是可以效法的』。」她表示：「不要一直把小孩當小孩，因為他們有一天必須長大，可以當作適時的教育機會。」

丁寧曾與狄鶯合作，她說沒有刻意關心對方，但能理解身為父母的心情，「在美國人生地不熟會有很大的焦慮，但遇到只能面對。」不過能藉此提醒將前往美國唸書的學子留意自己的發言，「在美國很多事都很大條，不像在台灣隨便開個玩笑就算了，特別是有關攻擊的字眼要特別小心。」

(中時)

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