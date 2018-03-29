沈恩敬新片一女配多男 李昇基吐槽：長得帥就可以被原諒

2018年03月29日 21:07 中時 徐桐炘

沈恩敬因在「美男堆」環境中拍攝而備受討論。（華聯國際提供）

《花遊記》人氣男星李昇基新作《野蠻公主玩婚記》今發布正式預告，由李昇基帶領CNBLUE成員 姜敏赫、SHINee 崔珉豪、崔宇植、延宇振等花美男陣容，眾星拱月女星沈恩敬，沈曾在上一部古裝扮相作品《雙面君王》中飾演宮女，此次晉升成公主的她，身邊還同時圍繞著高顏值演員所詮釋的花美男、紳士男等，讓粉絲相當羨慕，被問這群韓國魅力男站一排會選擇誰時？她笑答：「合拍比較重要。」

卻被一旁李昇基笑虧：「我猜她會選美男，因為恩敬似乎喜歡長的帥的男人，覺得長的帥的男生都可以被原諒…。」不過李昇基也給予對方演技高評價，表示沈是很真誠演戲的演員，在演出比較難過的橋段，也會讓人由衷覺得很心疼、很想上前去安慰她，兩人也因該片培養出好感情。

在韓發佈預告後即造成觀眾熱烈迴響，僅發佈六天就達成近百萬人次觀看的氣勢，就連導演都又驚又喜的說：「有嚇到原來大家這麼期待。」且該片為凸顯角色個性，在制定服裝時也給了每個人專屬顏色，女主角沈恩敬是活潑的黃色、李昇基則是給人信任感的藍色，而在片中飾演絕世美男的姜敏赫則是華麗的紫色，相當用心。除此之外，女主角沈恩敬也表示：「跨世代演員們同場飆戲，整體演技可說已臻完美境界。」該片4月20日上映。

(中時)