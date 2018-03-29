鍾瑶被求婚！卻因是元介這部位太迷人而笑場了

2018年03月29日 21:08 中時 林淑娟

鍾瑶、是元介。（緯來）

鍾瑶拍《天使薇薇》時天天都有哭戲。（緯來）

鍾瑶拍《天使薇薇》時天天都有哭戲。（緯來）

鍾瑶拍《天使薇薇》時天天都有哭戲。（緯來）

鍾瑶在緯來電影台自製電影《天使薇薇》被是元介深情求婚，兩人試戲的第一場，就不小心笑場，第一次被求婚的鍾瑶說：「因為是元介臥蠶太迷人了。看著他誠懇的眼神、特質，我都想說I Do！」現實生活中她完全不敢想浪漫求婚這件事，「對我來說太難了。但如果對方誠懇，不需要任何形式，我就會點頭願意嫁了」。

她劇中飾演網紅，被導演周美玲下達許多指令，鍾瑶說：「每一次演美玲導演的戲，就是一種演技的大躍進，薇薇這個角色轉折極大，除了情緒要表達出來，包括前後的區別，光是一個氣餒的情緒，導演就要我們做到五倍的氣餒。」她在《天使薇薇》裡幾乎天天哭，她難受地說：「有一場戲被小剛巴頭，試了十多次，有次小剛真的失手打到耳朵，那場戲哭很多、哭很久，哭的眼睛都腫了、頭很痛，哭到心臟不舒服、我覺得是心理壓力造成的，也被小剛粗魯的動作嚇到」。

鍾瑶拍這戲時身心都瀕臨崩潰狀態，她記憶猶新說：「有一場瀕臨死亡的戲，當天心情不好，只有喝咖啡甚麼都沒吃，全身顫抖，還沒喊action眼淚就自己掉下來，我竟被自己的尖叫聲驚嚇到，當下知道，我失控了！」不輕易在人前示弱的她說：「我其實是一個不容易掉淚的人，不會將痛苦輕易展現在他人面前，後來我學習把壓力從身體裡釋放放出來，便利用演戲時來紓壓，盡情失控、痛快地哭！」。

緯來電影台自製電影《天使薇薇》將於4/8(日)晚間9點全台首播，由周美玲執導，鍾瑶、是元介、唐振剛、王丁筑、李婕、王淇領銜主演，故事描述網路時代捧紅了許多素人，就像「天使薇薇」，雖然是一個患有先天性糖尿病的病人，但她總是微笑、堅強，帶給人們正向力量，有天黑粉爆料她詐騙，究竟，真假虛實的世界如何判別？導演周美玲說，「整部片有4/3的情感戲，很挑戰演員的難度、除了真情流露、精神崩潰，又得放下又重新找回人性尊嚴，最難的是攝影師跟進演員的情緒，得一鏡到底完成，鏡頭對焦也不容易，但演員跟攝影團隊都做到了，我們共同完成不可能的任務」。

(中時)