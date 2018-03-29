政院專案小組通過花蓮重建相關經費核列12億7000餘萬

2018年03月29日 21:35 中時 張理國

行政院專案小組今天同意核列花蓮地震重建經費12億7000餘萬元，其中有關公共設施及公有建築復建工程，經逐案討論確認並獲致共識，計核列3億8932萬4千元；災後復建工程以外所需經費，經主計總處會同相關機關審議，並在今日與縣府各單位共同檢視後，計核列8億8174萬4370元，主計總處將在3月底前完成報院核定程序。

行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」今日下午在行政院舉行第五次會議，由召集人陳美伶政務委員主持；中央部會由吳澤成政務委員兼工程會主委親自出席，內政部、交通部、經濟部、財政部、教育部、法務部、衛福部、勞動部、環保署、農委會、文化部、國發會、主計總處、金管會、賑災基金會等均派員與會，花蓮縣傅崐萁縣長亦親率相關局處主管出席。

專案小組會議決定，有關公共設施及公有建築復建工程，經政務委員吳澤成親自召開會議，逐案討論確認並獲致共識，計核列3億8932萬4千元；災後復建工程以外所需經費，經主計總處會同相關機關審議，並在今日與縣府各單位共同檢視後，計核列8億8174萬4370元，主計總處將於3月底前完成報院核定程序。至於部分經費需求，如雨污水下水道復建工程、校園設施設備復原、廢棄物處理等，因缺少詳細災損勘驗情形或計算資料，今日暫無法核列，請縣府儘速補充，並請各機關隨到隨審，若計畫覈實可行，應在最短時間內完成核定，以利重建工作推動。

至於先前引發軒然大波的紓困花蓮石材及觀光業者部分，專案小組會議表示，有關花蓮產業面臨的困境，政府除透過融資保證專案貸款，協助業者度過眼前難關外，更要化危機為轉機，提出中長期的振興方案，協助產業轉型升級。目前在石材產業方面，經濟部已提出輔導計畫草案，刻正由行政院審議中，將儘速完成核定；觀光旅遊業方面，在中央、地方及民間團體的努力下，雖有逐漸回溫的趨勢，但仍嫌不足，請交通部觀光局配合當地業者需要，隨時滾動精進各項措施，另中長期方面，諸如深度精緻旅遊的開發、花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫等，亦應積極推動，期使花蓮觀光產業煥發出新的活力。

此外，專案小組也決定，衛福部、外交部及僑委會所收受之善款，各部會應於4月中旬前結算完畢，匯送花蓮縣政府運用；至於花蓮縣長傅崐萁建請中央訂定善款相關執行辦法，考量災害類型殊異，且「災害防救法」第45條對善款運用已有原則性規定，仍應請縣府依照公益勸募條例相關規定，並由捐款監督管理委員會秉持公開、透明原則，善加運用，發揮最大效益。

專案小組召集人陳美伶表示，重建工作推動刻不容緩，已確認核列的計畫，請縣府務必拿出執行力，在最短時間內完成；至於其他尚待補強，或後續仍將再提出的計畫，則請縣府加速作業，只要計畫確實可行，經費覈實編列，中央一定秉持從優、從簡、從寬、從速的原則，在最短時間內核定。

(中時)