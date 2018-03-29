母親節大餐預備！5星飯店宴會廳化成Buffet派對

2018年03月29日 22:51 中時 何書青

寶艾西餐廳的「羅西尼牛排」。（台北君悅酒店提供）

Ziga Zaga義大利餐廳的「龍蝦雞蛋銀絲麵」。（台北君悅酒店提供）

母親節餐飲率先開打！台北君悅酒店館內餐廳紛推多元化的專案祭客。自助餐廳「凱菲屋」與精緻日式自助佳餚著稱的「彩日本料理」於5月12日與13日推出「母親節饗宴」，有凱菲屋必吃美味爐烤豬腹肉與台式佛跳牆，還有彩日本料理的人氣火焰辣鮪魚壽司與清酒蒸鮑魚等限定美味，每人1980元+10%，4月15日前預訂還可享優惠價。

延續米其林熱，酒店內甫榮獲2018台北米其林推薦的寶艾西餐廳，擅長法式與創意料理的主廚羅偉洲也推出母親節限定的專寵套餐，其主菜主打米其林菜單料理「羅西尼式牛排」，以頂級菲力、肥嫩鴨肝與黑松露層層堆疊而出的經典美味，每套3000元+10%。

也有適合小家庭一起享用的母親節大餐，Ziga Zaga義大利餐廳於母親節周末推出4人共享套餐，從義式精選開胃菜、主廚湯品、爐烤牛排、窯烤義式比薩到招牌龍蝦麵都有，而龍蝦麵以龍蝦尾切碎混入番茄與鮮奶油調和製成，醬汁的粉紅色澤勾引著味蕾，呈現微酸、微甜、微辣的豐富層次；每套5960元+10%（4人份）。

若想來點不一樣的熱鬧趴，台北君悅酒店將在5月13日母親節當日午間，於1樓宴會廳規劃一場自助饗宴派對，現場可無限享用海陸珍味與中西自助餐美饌，包含海鮮吧、燒烤牛肋眼、廣式點心、中式蒸松露飯、椒鹽嫩子排與各式精美甜點等料理，還搭配著樂音與花式調酒表演，慰勞母親一年的辛勞，每人1680元+10%。

(中時)