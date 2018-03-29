酒店上班貼補家用 同居人怒毆慘死

2018年03月29日 21:35 中時 陳俊雄

蔡女眼見同居的蘇姓裝潢工去年初工作銳減，外出找工作補貼家用，未料蘇男發現女友居然是到酒店上班，甚至還和男客搞曖昧，當著兩名幼兒的面揮拳把蔡女打死，刑事部份依傷害致死罪判9年，目前由高院審理中；民事部份新北地院29日決蘇男應賠蔡父、蔡母各249萬及278萬餘元。

30歲的蘇男和19歲的蔡女同居多年，並育有二子，原本全家生計由蘇男負責，但他去年初工作銳減，蔡女表示要外出工作補貼家用。

由於蔡女都工作到凌晨才返家，身上又帶著酒味，蘇男去年2月12日清晨5時在蔡女返家後查看她的手機，發現女友竟是在酒店打工，還疑和男客搞曖昧，蘇男盛怒下，也不顧兩名未滿2歲的小孩在床上睡覺，一拳毆擊女友腹部，並以左手抓起僅45公斤的蔡女頸部，推她撞牆，造成蔡女甲狀軟骨骨折。

儘管蔡女已無能力反抗，並苦苦哀求蘇男「不要這樣」、「幫我叫救護車」，但蘇男仍持續毆打枕邊人，直到蔡女身體冰冷，他才連忙對蔡女CPR並撥打119叫救護車送醫，但為時已晚。

檢方驗屍發現，蔡女被蘇男打到肝臟裂傷，慢性出血高達3000毫升，而在身體虛弱下再遭蘇男掐頸壓迫窒息，才導致呼吸性休克死亡。新北地院一審依傷害致死罪判蘇男9年徒刑，目前全案由高院審理中。

民事部分蔡女雙親對蘇男求償共928萬餘元，新北地院29日判蘇男須賠償蔡父、蔡母各249萬及278萬餘元。

(中時)