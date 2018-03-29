孫鵬兒子在美惹麻煩 藝人們這樣看

對於小孩是否要送出國讀書沈玉琳有自己見解。（圖片提供：中天）

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余皓然透露兒子零用錢都是自己打工賺來的。（圖片提供：中天）

孫鵬與狄鶯兒子在美揚言恐攻被捕，今沈玉琳與余皓然一起上中天《麻辣天后傳》錄影時，沈玉琳說自己也是只生一女，他認為，「小孩要疼愛但不能溺愛！」，對於孫鵬兒子孫安佐事件，他覺得「有可能是小孩叛逆開玩笑，加上美國對『恐攻』行為就比較敏感，可能是過度玩笑，挑動到美國政府敏感神經。」

對於很多家長都喜歡把小孩送出國讀書，他則有自己見解，「小孩出國讀書父母親不能就近照顧，他（孫安佐）那個年紀剛好又在成長階段，很需要父母在旁協助輔導，許多小孩子在15、6歲就被丟到人生地不熟的地方去讀書，很容易受朋友影響。」他表示，女兒今年2歲，從來不覺得要送出國才會有成就，「像社會上成功人物也沒這傾向，若要學外文何必捨近求遠，在家看『巧虎』也可以學。」

余皓然婚後育有一子一女，兒子在讀高中時就主動告訴她想打工，於是她便安排她到甄莉的火鍋店去打工，第一個月賺了4000多，回家還很高興跟余皓然說：「很開心！」她透露，兒子現在讀大二住在外面，每個月房租都是她出，但兒子卻不跟爸媽拿錢，並堅持要自己去打工賺取零用錢，「一小時145元他可以打工賺到1萬多元」。余皓然也說，「老公王中平從小吃苦長大，既然兒子想靠自己能力賺零用錢，自己也認為讓兒子早點去接觸人群也好，這樣他才知道爸媽賺錢有多辛苦！」

(中時)

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