宇宙人開球狂挖地瓜 助中信兄弟摘首勝

宇宙人再度替中信兄弟隊做開場演出及開球。(相信提供)

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宇宙人和Passion Sisters合照。(相信提供)

宇宙人日前受職棒中信兄弟之邀，為球隊打造年度歌曲〈拿下這一場〉，去年他們為中信兄弟做開場表演與開球，為當時戰績膠著的中信兄弟帶來好運， 28日他們再度到中信兄弟主場台中洲際棒球場，並在首戰日唱新歌，果真幫助帶來好運，擊出三支全壘打，為球隊拿下本季首勝。

宇宙人昨也再度站上球場開球，三人興奮不已，趁著演唱會練團空檔拚命練習，不過為了開球的「職務分配」，宇宙人還起內鬨，搶當主審的吉他手阿奎笑說：「因為當投手怕『挖地瓜』(指投手投出的球還沒到捕手的手套時就已經先落地)，自願當主審。」主唱小玉則說：「這次再度擔任打擊手，其實我的工作還蠻輕鬆，因為開球揮棒不用打不到球，這樣我就沒壓力了。」方Q則選到最困難的投手，但他躍躍欲試，「小時候有打過棒球，但這回是站在真正的球場上投球，覺得很有挑戰性。」方Q事先以18公尺距離演練投球，但每次都「挖地瓜」，讓他直呼：「真的太難了！但還是想要挑戰一下，既然要做到就做到最完美！」

宇宙人將在4月開唱，他們現在天天到練團室報到，每天練團超過12小時，甚至好幾次沒趕上回家的車。〈拿下這一場〉目前已全面數位上架。

(中時)

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