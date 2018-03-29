智光商工郭莉萱辛苦半年 奪學生技藝競賽「金手獎」

2018年03月29日 22:54 中時 葉書宏

新北市智光商工資料處理科學生郭莉萱參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽，榮獲商業簡報組第4名佳績，奪得「金手獎」殊榮。（葉書宏攝）

新北市智光商工資料處理科學生郭莉萱參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽，榮獲商業簡報組第4名佳績，奪得「金手獎」殊榮。（葉書宏攝）

新北市智光商工資料處理科學生郭莉萱參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽，榮獲商業簡報組第4名佳績，奪得「金手獎」殊榮。（葉書宏攝）

新北市智光商工資料處理科學生郭莉萱參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽，榮獲商業簡報組第4名佳績，奪得「金手獎」殊榮。（葉書宏攝）

新北市智光商工資料處理科學生郭莉萱參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽，榮獲商業簡報組第4名佳績，奪得「金手獎」殊榮，郭莉萱領獎後喜極而泣，她說，「辛苦半年，一切都很值得！」

郭莉萱表示，國小二年級時第一次接觸電腦，雖然當時都是玩簡單的小遊戲，卻對於「電腦」產生興趣，上國中後，本來想就讀餐飲科系，最後聽取媽媽建議改念資料處理科，她笑說，「一點都不後悔，反而在電腦領域找到自己的興趣與目標。」

郭莉萱就學期間已獲得電腦軟體應用丙級、電腦軟體應用乙級、會計事務技術士丙級、TOC、微軟等9張證照。她說，參加全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽時，從沒想過自己會得獎，只想把學習成果展現出來，當名次揭曉時，哭紅著雙眼開心打給媽媽。

郭莉萱在電話中告訴媽媽「我得獎了！我得獎了！」媽媽開心回應，「妳真的很棒，這段時間辛苦了！」

郭莉萱表示，軟體應用是一件有趣的事情，為了比賽提早半年準備，4點放學後繼續留在學校練習，回家後則專攻學科，假日時間幾乎都在練習，還好父母、師長不斷鼓勵，媽媽還會陪著她一起去追星、看演場會，放鬆心情，韓星也成為母女間的共同話題。

郭莉萱表示，比賽製作的簡報風格以清爽、簡潔為主，要讓人一看就清楚明白主題內容，另外，封面設計也花了不少工夫，才能第一眼就抓住觀眾的眼睛，比賽前曾經覺得很累，曾問過自己「為什麼要這麼累？」當仔細想想都辛苦好幾個月，為何不堅持下去。

郭莉萱表示，資料處理科涵蓋面向多元，除了計算機概論外還有簡報、Word等軟體應用，還有影像處理軟體等，為了精進自己的技能，高二時加入資料技能研習社，未來想要繼續升學，以企業管理科系為目標，畢業後希望可以從事電子商務領域工作。

郭莉萱除了獲得金手獎殊榮外，參加2017年全國慈善科技人文網頁設計比賽暨行動APP創作比賽獲得金獎、中華電信2017Hami軟體開發大賽拿下最佳表現獎、2017第五屆全國高中職一周店長企劃競賽奪得亞軍，在大大小小比賽中嶄露頭角。

智光商工校長陳炳輝表示，郭莉萱平日在校上課認真，用心學習成績優異，能獲得金手獎師生們同感光榮。

(中時)