恆春半島西海岸不只有美景 「故事觀光」醞釀中

2018年03月29日 22:36 中時 謝佳潾

恆春文史工作者念吉成提出「西海岸故事觀光」觀點，點出未受汙染的西海岸除有海景外，還有成為特色輕旅行的潛力。（謝佳潾攝）

墾丁觀光陷入瓶頸，引發大眾頻頻討論癥結點，但就在一片撻伐聲中，恆春文史工作者念吉成如發現新大陸般，提出「西海岸故事觀光」觀點，點出未受汙染的西海岸除有海景外，還有成為特色輕旅行的潛力；目前有飯店業者認同該看法，正朝此方向努力發展中。

念吉成表示，恆春半島的西海岸是指龜山至貓鼻頭的沿海岸，途中知名景點有賞夕陽的關山、因國片《海角七號》爆紅的白砂、及曾是陸客最愛的貓鼻頭，而這3個點雖然都是人潮聚集地，但好似都淪為走馬看花的「海景點」，所以不難想見之後的慘狀。

2年多前，念吉成在研究發生於巴士海峽上的二戰末史時，發現西海岸藏有太多的故事，如思想起的起源、恆春半島的開墾起點、老厝聚落的形成、還有反清及原民動亂等故事，但沒有人在意，當時大家只要看見有一車又一車的遊客前來看海就好。

「墾丁的狀況真的令人反思。」念吉成指出，當時他曾向飯店業者提出用故事包裝西海岸、發展精緻文化輕旅行的建議，但是沒人理他，不過去年底，對方親自找上門，希望他向員工上故事課提升導覽能力，4月初將開課。

他強調，往年墾丁觀光夯，沒人重視「內在的東西」，導致遇上瓶頸後，苦無特色再吸引人，這是警惕，其實故事與特色一直都在，只是被忽視了。

(中時)