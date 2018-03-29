林哲岷熱愛機械 獲派德國見習先進技術

2018年03月29日 22:56 中時 葉書宏

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名。（葉書宏攝）

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名。（葉書宏攝）

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名。（葉書宏攝）

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名。（葉書宏攝）

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名。（葉書宏攝）

新北市南強工商汽車科三年級學生林哲岷榮獲106年第47屆全國技能競賽決賽汽車板金類第3名，從小喜歡玩積木、拼裝汽車，對於「機械」相當有興趣，就讀南強工商後，每天從三峽搭車至新店就學，他說，「通勤一點都不辛苦，機械就是我的興趣。」

林哲岷就讀安溪國中三年級時參加技藝教育班，到南強工商汽車科探索學習，便和同學一起參加103學年度國中技藝競賽動力機械群機車主題競賽，一舉奪得佳作成績，展現出優秀技能。

林哲岷的父親從事餐飲業，從小看父母在廚房內忙進忙去，但他卻對於機械情有獨鍾，當他告知父母想要就讀汽車科時，父母態度相當開明支持，僅告訴他說，「不要學壞，要好好學！」

林哲岷經由師長鼓勵，參加「汽車板金」選手培訓，比賽前半年幾乎天天到學校報到，每天從早上8時到晚上9時許都在教室內練習，練習過程一而再、再而三重複，雖然枯燥乏味，但卻從未輕言放棄。

林哲岷說，看到學長們參加比賽奪得佳績，那種榮譽感讓他更想堅持下去，朝目標努力，媽媽有時看到他都會問「你還好嗎？」但他始終告訴媽媽和自己「行！我可以的！」

林哲岷經過扎實訓練，一舉拿下全國技能競賽決賽汽車板金類第3名，更奪得全國高級中等學校工業類汽車噴漆金手獎第1名；林哲岷說，得獎當時打電話告知媽媽，媽媽當時簡單回覆說「你很棒！」後來，媽媽四處向親戚朋友炫耀，讓他覺得一切的辛苦都很值得。

林哲岷目前已經擁有汽車修護丙級、汽車板金丙級、乙級證照，未來要繼續就學、專精自己的技藝，目前以師範大學工業教育系為目標。值得一提，林哲岷連社團活動也選擇參加「機車研究社」，對於機械愛不釋手，今年3月還獲得國教署補助前往德國斯圖加見習，學習不一樣的專業技術。

老師張正泓表示，選手最重要的就是「態度」，態度對了，學習就會不一樣，有了良好態度，才會開始專精於技術，林哲岷最大優點在於堅持、永不放棄，遇到不懂、不會的地方，把自己當海綿般學習吸收。

(中時)