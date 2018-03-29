新光三越國際攝影聯展 國際大師麥可山下35年經典作來台

2018年03月29日 22:55 中時 郭家崴

吳東興《樂園》系列中，從1962年拍的女王頭與2017年對照，明顯看出風化已讓脖子變細。（新光三越提供）

吳東興與夫人彭吟芳一起在《樂園》系列作品前，吳東興說拍攝激起的浪花，成功率是千分之一。（郭家崴攝）

麥可山下「88經典」系列作品，從新疆維吾爾自治區遠眺觀光客騎駱駝遊塔克拉瑪干沙漠。（新光三越提供）

麥可山下「媽祖遶境」系列作品，拍下信徒踴躍伸手參與，頗為壯觀。（新光三越提供）

新光三越國際攝影大賽得獎作品展，首獎林誌聰5張作品之一的「海灘危機」，沙灘上積滿垃圾帶給人省思。（新光三越提供）

新光三越國際攝影聯展系列活動，今年邁入第12年，明（30日）起至4月24日，於新光三越台北信義新天地A9 9F盛大開展由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦、國家地理雜誌協辦，指定影像顯示BENQ、指定影像輸出EPSON等長期深耕於影像藝術的品牌共同舉辦；共分四個展區，約400件作品。

《國家地理》雜誌重量級攝影師麥可山下Michael Yamashita再次來台辦展，集結35年來3大系列作品，新光三越董事長吳東興精選56年來的經典之作，可說是台、日大師高峰會。

1949年生的麥可山下，拍攝資歷超過35年，在六大洲拍攝主題跨越歷史、生態、新聞、藝術、人文等；曾獲《國家地理》雜誌年度最佳圖片、美國花園作家獎、美國國際新聞攝影家協會NPPA最佳攝影作品等獎。

2012年帶香格里拉系列作品首次參加攝影聯展，今年以《35年東方之眼影像展》為題，集合重現探險家歷史足跡的「馬可．波羅與鄭和的史詩之旅」、精選35年大陸經典影像的「88經典」與台灣特有的「媽祖遶境」3個系列50件作品。

他以馬可波羅著作的《東方見聞錄》為本，造訪馬可波羅13世紀末走過的路程，談及拍攝塔克拉瑪干沙漠時，他為書中提到的風吹過沙丘有如「鳴沙」的意境吸引，不料拍攝時身邊都是人聲雜沓的觀光客，駱駝身上還有斗大的號碼讓他失望，後來以曝光不足的手法，才重現700多年前的夢幻畫面。身為跨越時空的攝影家，他笑稱「我好像演員，要入戲才能進入情境中」。

2014年來台2至3年拍攝的「媽祖遶境」，讓他用一系列的照片串起故事，紀錄虔誠的香客、漁民滿載而歸等精彩的瞬間；他喜歡深入各地區捕捉風土民情，下一個系列鎖定大陸自然國寶，正為50周年預備。

1939年生的吳東興，高中時期熱愛拍攝，1961年拍攝陽明山的「森林旋舞曲」獲台北攝影沙龍年度最佳作品第一名；1962年拍攝女王頭，命名並寫下故事，與資深攝影人黃則修在美而廉畫廊舉辦「被遺忘樂園攝影展」，讓野柳成為知名景點，對照他2017年再拍下女王頭，脖子已變細，他說「變化很多」。

這次《樂園》個展，集結1962年30組作品、與2013年至2017年46組作品，紀錄56年來從北海岸老梅里綠石槽到宜蘭龜山島之間的海岸風情，至今他仍每隔1至2周早上7、8時待到中午11、12時，為了拍下千分之一機會激起的浪花，東北角是他心目中永遠難忘的攝影樂園。

至於，其他兩個展區，《2018新光三越國際攝影大賽得獎作品展》以「一組5張」系列作品敘述一則影像故事，首獎林誌聰以攝影技巧出色獲青睞；《三人個室》則是去年前3獎得主林可樺、黃俊金、邱庭的聯展。該展在新光三越信義A9後，4月27日至5月14日會巡迴至高雄左營店，5月17日至6月4日移師台中中港店；展期間每日13:30PM、15:30PM、19:00PM皆有3場定時導覽服務，詳洽culture.skm.com.tw。

(中時)