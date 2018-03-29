《如懿傳》、《巴清傳》確定禁播！未過審原因曝光

2018年03月29日 22:06 中時電子報 施品瑜

男主角高雲翔涉性侵，牽連《巴清傳》被禁播。（圖／翻攝自巴清傳微博）

由霍建華、周迅主演的《如懿傳》以及范冰冰演出的《巴清傳》，是今年最受關注的大陸古裝劇，但劇迷卻一直等不到兩劇的播出時間，沒想到，現有大陸可靠官方消息傳出，兩劇已確定禁播！

《如懿傳》之前曾傳出會在2月底播出，但後來又傳延期到暑假，未料，日前又有網友跳出來爆料，指該劇因涉嫌抄襲而無法通過廣電局場審查，讓製作人黃瀾趕緊闢謠，要粉絲們耐心等候。但據《聯合報》報導，除了抄襲原因，此劇主軸還被廣電局質疑，偏離習近平提倡的闡揚中華文化原則，且大陸第一夫人彭麗媛下令不播負能量「宮鬥劇」，而該劇全圍繞在宮廷鬥爭，導致「修片都修不了」，一直拿不到批文，可能連「先網後台（電視台）」的播出方式也不可行。

而《巴清傳》雖然不是宮鬥劇，之前還被批偏離史實、造型太像日本平安時代服裝，但描寫秦始皇一統天下格局的劇情，和現在大陸政局不謀而合，加上大量修改後，投了當局所好，故能搶先上架，范冰冰近日來台更親口證實《巴》4、5月就能上映。未料，男主角高雲翔今卻在澳洲爆出性侵醜聞，因此被大陸視為劣跡藝人，而和高雲翔有關的作品都將被禁播，使得《巴清傳》也受牽連，確定遭禁播。

(中時電子報)