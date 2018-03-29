孫安佐事件2年前就有預兆？網友：當時就覺得他會出事

今天有網友在「爆廢公社」PO文表示，2年前就覺得孫安佐會出事 (圖／翻攝自爆廢公社)

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中時電子報
／綜合報導
當時孫安佐完成自製的火焰噴射器後，就開始詢問有沒有人少的廢地可以測試，最後疑似在台北河濱公園測試，威力驚人 (圖／翻攝自爆廢公社)

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐在美國揚言槍擊校園，引發軒然大波，美警獲報後大動作逮人，並在孫安佐住處搜出大量的子彈、防彈背心與十字弓、槍械支架等物品，狄鶯對此為兒辯護「只是開玩笑，小男生麻」，並與孫鵬停工飛美救兒。

新聞曝光後，有網友在臉書「爆廢公社」PO文表示完全不意外，該名網友說，早在2年前他就在注意孫安佐了，因為當年孫安佐完成了自製的火焰發射器後，就開始在生存遊戲的社團中炫耀，並且提問「台北哪裡有廢地，最好是人少一點的地方」。

該名網友看到PO文後，覺得相當不安，立刻通報NPA署長室，署長室則是回覆「依目前槍砲彈藥條例，並沒有針對噴火器明文規範，因此若沒有用在不法用途，無法可罰」。

有網友提出質疑，自製火焰噴射器不代表就是危險人物，不應該扯在一起，原PO則回說：「我也覺得一個高中生自製火焰噴射器很屌，但他想在公共區域測試，勸他也不當一回事，甚至背著火焰噴射器出入公共場所」。

事後孫安佐發射火焰噴射器的影片也被找出來，疑似在台北河濱公園測試，威力相當驚人。當時有網友質疑是否有違法，孫安佐則回「沒有違法，說是實驗警察就OK」。

(中時電子報)

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