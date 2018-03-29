台中名店「斐麗巴黎廳」4月推「老客人回娘家」優惠

2018年03月29日 22:55 工商 曾麗芳

徐因一手打造的斐麗巴黎廳，過去是台中最火紅的蔬食餐廳。（圖／曾麗芳）

斐麗巴黎廳過去是台中最火紅的蔬食餐廳。（圖／曾麗芳）

台中法式蔬食名店「斐麗巴黎廳」，為了歡度22周年慶，4月一整個月推出「老客人回娘家」優惠活動，來店用餐只要打卡上傳個人fb，原價1,380元的松露特餐，優惠價888元；老顧客出示過去在餐廳內用餐的證明，例如照片，再送「豆腐餅乾」一份，讓老顧客再次回味這款經典美味！

隨著環保與健康議題興起，蔬食蔚為健康飲食的主流，包括日式蔬食、義式蔬食、南洋蔬食等紛紛興起，不僅巔覆了傳統中式蔬食的料理手法及口感，百花齊放的各色蔬食餐廳，也讓台灣的蔬食市場更加蓬勃發展。

其中，斐麗巴黎廳可說是台中第一家把「素食」更名為「蔬食」的餐廳，從國外引進黑松露、帕瑪森起司、朝鮮薊、歐洲生菜等進口食材，並以華麗典雅的宮廷氛圍搭配精緻細膩的法式料理呈現，在中台灣也是獨一無二的創舉。

過去二十多年來，斐麗巴黎廳不但紅遍國內外，還有遊覽車載著北部或南部客人專程來朝聖，堪稱是台中最火紅的蔬食餐廳；尤其是總經理徐因所研發的豆腐餅乾，不僅健康養生，且風味香酥可口，在當年更是政商名流聞風而來的必嚐美味。

3年前，斐麗巴黎廳由科博館前搬遷至美術館商圈，並以歐洲莊園式獨棟建築、搭配綠意盎然的庭園造景，讓法式蔬食轉型為平易近人的地中海料理，依然維持優質食材、自然健康的料理原則，只是烹調技法與盤飾不再像法式那麼繁複堆疊。

徐因表示，新菜單除保留老客人喜愛的經典松露套餐，也增加了很多歐陸新菜色，例如風味酥脆濃香的「菠菜莓果派」、口感Q彈有嚼勁的「尼斯鮮蔬麵疙瘩」，以及讓人愛不釋口的「托斯卡尼米型麵佐香煎杏鮑菇」。

隨著早午餐風潮的興起，斐麗巴黎廳今年首度推出假日歐式蔬食早餐，包括蕎麥雜糧蔬菜燉粥、鮮蔬沙拉佐燕麥捲、蘿勒蛋捲佐薏仁米型麵等，都是台中吃不到的蔬食早餐口味，再次展現斐麗巴黎廳的烹調創意與料理功夫。

(工商)