台中蘿拉牛排館獲頒「亞太無添加美食獎」殊榮

2018年03月29日 22:49 工商 曾麗芳

蘿拉牛排館融合暖暗色調的英倫復古風格，帶給顧客獨樹一格的優雅細緻與舒適氛圍。

以頂級牛排餐點為主軸、位於台中金典酒店12樓的「Lauras Steak House蘿拉牛排館」，不僅受到饕客的喜愛，3月更贏得國際的認可，榮獲亞太無添加協會（Anti Additive Association）頒發「2017亞太A.A.美食獎 評審特別獎（A.A. TASTE AWARDS 2017 Special Jury Award）」；這也是台中金典酒店繼2013年榮獲「世界豪華酒店獎」殊榮之後，再次得到國際上的肯定。

蘿拉牛排館自2014年開幕以來，以多款美、澳頂級牛排、乾式熟成牛為號召，不論是食材的品質或是主廚精湛的廚藝，都受到饕客喜愛，並成為許多品酒會指定配合的餐廳；如今，蘿拉牛排館獲得國際的認可，更讓Lauras Steak House在美味、新鮮、健康上的堅持獲得肯定。

致力於打造健康永續又不失美味的餐飲環境的亞太無添加協會，每年都會評選世界各地符合無添加健康餐飲的業者，並授與「亞太A.A.美食獎」的榮譽，以表彰這些餐飲業者在強調美味的同時，更重視無添加的精神，秉持料理職人精神，及按部就班遵照傳統餐飲製程工序的堅持。

今年3月於泰國曼谷舉行的頒獎典禮上，台中金典酒店Lauras Steak House和台北晶華酒店、台北萬豪酒店、台北西華飯店、維多麗亞酒店等台灣及亞太地區多家著名飯店、餐廳，共同獲得國際青睞，獲頒亞太A.A.美食獎；Lauras Steak House則是受評審肯定，給予「評審特別獎」的榮譽。台中金典酒店總經理陳月鳳特別率領餐飲團隊代表前往領獎。

蘿拉牛排館以頂級牛排饗宴為主軸，主廚張國樑用心鑽研乾式熟成牛的相關知識多年，其中相當受矚目的21天乾式熟成牛，就是張國樑的精選，軟嫩多汁，風味醇厚甜潤的美味，讓許多老饕指名品嚐；不僅如此，蘿拉牛排館還提供櫻桃鴨胸、熟成羔羊排、活龍蝦等各式風味料理，更融入法國米其林料理精髓，巧妙搭配輕漬鮭魚鮮貝等多款精緻前菜、甜點，深受顧客好評。

而其融合暖暗色調的英倫復古風格，搭配絕佳視野的都市美景，帶給顧客獨樹一格的優雅細緻與舒適氛圍。

(工商)