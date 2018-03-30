1句話毀掉綠營3大咖 蔡宜珊晉升最強豬隊友

2018年03月30日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市議員擬參選人蔡宜珊被前助理控訴「血汗老闆」，竟說「薪水2萬算很高，沒虧欠助理！」。此話一出立即遭民進黨台北市黨部批評言行脫序，擬將蔡開除黨籍。但蔡宜珊更說「我以前在阿扁、謝長廷、姚文智總部當助理，也沒有勞健保呀」，一次棒打三位綠營大咖，晉升民進黨最強豬隊友。

前總統阿扁接受政治獻金之多曾是民進黨最大吸金機器，擔任總統8年更發生國務機要費案、龍潭土地弊案及二次金改等弊案。法院開庭時，陳致中曾主動爆料母親吳淑珍在日本等地，藏上億元資金、珠寶，最後金額暴增到18.7億元，讓社會戲稱「海角18億」。蔡宜珊在當阿扁、謝長廷、姚文智總部助理，竟連勞健保都沒有。想必蔡宜珊在真相揭露時，心理震撼極大。可惜她的反思是「有為者，亦若是。」如今，蔡宜珊回應「血汗老闆」控訴，稱「薪水2萬算很高，沒虧欠助理！」姿態高傲不奇怪，怪只能怪「上樑不正，下樑歪」前輩們的示範。

不過，網友對蔡宜珊將阿扁、謝長廷、姚文智拖下水，大讚「豬隊友」、或暗諷「好優秀，不愧是狂妄的民進黨」、「難怪同黨立委會修出這款勞基法，原來家學淵源」，並追問「姚文智沒幫助理保勞健保哦！快去問他」，連蔡英文、賴清德都被酸言酸語流彈波及。蔡宜珊被噓「不用選啦，反正選不上，20K可以省下來啦」，但民進黨大老們虛假面具被自家人揭穿，若傷害民進黨年底選情，最強豬隊友就非蔡宜珊莫屬了。

(中時電子報)