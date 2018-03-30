推廣台灣觀光　台旅會北京辦發表「對台灣上癮的10個理由」電子書

為推廣台灣旅遊，台旅會北京辦特別印製「對臺灣上癮的10個理由」紙質宣傳冊。（陳柏廷攝）

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為推廣台灣旅遊，台旅會北京辦特別印製「對臺灣上癮的10個理由」紙質宣傳冊。（陳柏廷攝）

向來推廣台灣觀光旅遊不遺餘力的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（以下簡稱台旅會）北京辦事處，為使大陸遊客深度瞭解台灣觀光資源與旅遊魅力，特於去（2017）年初印製「對臺灣上癮的10個理由」紙質宣傳冊，，並運用該冊子在大陸各主要城市接連舉辦30幾場台灣旅遊推廣活動，推廣台灣分區遊、主題遊、深度遊各種旅遊路線。

台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，台旅會為提升大陸遊客赴台旅遊品質，並期望大陸遊客赴台旅遊能有更好的旅行體驗，特地於2017年初由該辦事處組長林蔚主筆撰寫「對臺灣上癮的10個理由」，並將過往幾年邀訪合作的攝影師、旅遊達人在各大旅遊網站發表的赴臺遊記，經重新改版後整編在該書冊當中。

楊瑞宗強調，台旅會運用該書冊接連在大陸各主要城市的大學高校、大型書店、百貨商場或個性咖啡館等，已舉辦30幾場台灣旅遊推廣活動，並獲得當地民眾廣大回響，該辦事處更於今日（3/29）推出電子版宣傳冊，讓更多喜愛台灣旅遊的民眾能透過手機或電腦設備，即可上網閱覽書冊內容。

台旅會北京辦事處組長林蔚進一步指出，對台灣上癮的10個理由其實就是台灣旅遊的10個亮點，有追登不盡的高山峻嶺、吃不完的美食小吃、泡不夠的溫泉美湯、睡不飽的跨年晚會、大不同的元宵慶典、敢不敢的自行車節、住不同的好客民宿、快不得的兩鐵慢遊、愛不釋手文創小品，還有收不完的人情溫暖。

林蔚稱，為了方便讀者能快速的轉化為旅遊路線，便將趙熠（網名：小虎牙）、王博（網名：Boyd）、陳楠（網名：NanC）、黃悅（網名：Pinky）4位攝影師、旅遊達人各種不同的主題體驗、不同區域路線的赴台遊記，重新改版後整編在書冊之中，要讓大陸遊客根據達人的腳步規劃一趟台灣分區遊、主題遊、深度遊的旅行體驗。

(中時)

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