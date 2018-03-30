偶然路過母校 90歲老校友慨捐1100萬

高齡90歲的吳友仁（灰西裝者）帶著家人回中西區協進國小母校參觀。（台南市協進國小提供）

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今年90歲的吳友仁童年就讀協進國小前身港公學校，長大到台北打拼事業有成，日前返鄉，偶然路過母校得知校慶90周年，他竟跑進學校找校長慨捐600萬，幾天後再捐500萬，共1100萬元給學校協助推展校務，校長洪榮進不斷稱謝，他幽默的說「錢不是給你的，不用一直謝啦」。

吳友仁看著懸掛90周年慶布條的協進國小，心想與自己年紀正好相同，勾起幼時開心的回憶，他原本就讀港公國小，就是協進國小的前身，小時候家境就不錯，後來遇上戰爭，家產散失，他也放棄學業，過著苦日子，在公賣局上班，40多歲時退休創業。

吳友仁作日本塑膠代理進口，逐漸發跡，隨後創設鉅仁企業公司，成為大老闆。

他日前返鄉回台南，偶然經過母校得知學校90周年慶，竟自己跑進學校找校長洪榮進，稱要捐600萬給學校當獎助學金，洪榮進一聽「以為在作夢」。

吳友仁隨後參觀學校，找出念書當年的學籍簿，他還是當年的棒球啦啦隊長，他與洪榮進聊到協進國小後來培訓巨人棒球隊的歷史，更加感動，決定再捐500萬給棒球隊與直笛隊。

協進國小過去最大一筆捐款，由也是校友的奇美企業創辦人許文龍捐的500萬，這紀錄被高齡90歲老翁打破，洪榮進不斷稱謝，吳友仁幽默的說「錢不是給你的，不必一直謝啦」。

(中時)

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