聚焦永續發展　《跟著台達蓋出綠建築》新書發表

大陸全國兩會甫落幕，持續聚焦綠色發展、節能減排，各大企業爭相帶頭示範。而台達29日於北京發表《跟著台達蓋出綠建築》一書，希望帶動更多人參與綠色行動，維護永續生存，為控制地球升溫在攝氏2度內盡一份努力。
台達過去11年，在全球共捐建或自建26棟綠建築，是打造最多綠建築的企業，其中，在大陸就有6棟。台達從2005年起，就以綠色建築概念，作為自家廠辦或社會捐建的設計依據，具體落實在校園、住宅，甚至臨時性建物，至今已獲得美國綠色建築委員會頒發14張LEED全球認證。
《跟著台達蓋出綠建築》總策畫，台達品牌長郭珊珊，2015年親自籌畫綠築跡展，帶著台達蓋綠建築寶貴經驗，在法國大皇宮舉辦「綠築跡-台達綠色建築展」，2016年也移展到北京清華美院，結合綠建築與中國人文思維，豐富展覽，更接地氣。而為影響更多人，特別把精華集結成冊，策畫此書。
郭珊珊指出，綠建築師法自然、因地制宜，除環保，更擁有返璞歸真之美。藉由一本充滿大量真實圖片的書，能讓讀者了解，台達多年來學習綠色建築的旅程。
郭珊珊表明，書中各章節延伸的12支綠色建築微電影，參與其中的知名學者與建築師，更以導讀人的方式，以真實影像，帶觀眾回到當初規劃綠色建築的場景，領略台達努力實踐環境理念的初衷，期望能讓更多人親近綠色建築，瞭解它的好處，擴大綠築跡的影響層面。
原中國可再生能源學會理事長石定寰致詞時稱，從2006年至今，台達不只與學會合作，冠名贊助「台達杯國際太陽能建築設計競賽」，更投資興建競賽得獎作品，讓夢想照進現實。例如，2008年汶川大地震，很多學校都被震毀，我們2009年競賽就以重建學校為賽題，並由台達捐款將獲得一等獎的作品，實地在綿陽援建了楊家鎮台達陽光小學，這也是災區第一所全校式綠色建築校園。
該小學設計師，國家住宅工程中心副總建築師曾雁則表示，這些項目既培養了大批綠色建築專業人才，也發揮著良好的工程示範跟先進理念傳播作用，可以說，競賽本身已經成為一個重要的綠色建築行動。
美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生說，LEED是評價綠色建築，客觀的高標準工具，普及性高，全球通用，目的是透過體系推動環保，台達不僅既有建築獲白金級認證，更積極取得綠機房LEED認證，持續努力值得肯定。
中國出版集團中國大百科出版社主任李鵬則表示，希望通過出版這本書，出一己之力，宣導綠建築的理念，使越來越多人，進一步加入節約資源與保護環境的行列。
(中時)