聚焦永續發展　《跟著台達蓋出綠建築》新書發表

2018年03月30日 03:14 中時 陳柏廷

台達品牌長郭珊珊 (中)、原中國可再生能源學會理事長石定寰（左二）、國家住宅工程中心副總建築師曾雁（右二）、、美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生（左一），《跟著台達蓋出綠建築》主筆高宜凡（右一）在新書發表會上人手一本《跟著台達蓋出綠建築》，期待與讀者分享台達過去十年來在全球打造綠色建築所累積的建造過程以及節能經驗完整呈現。（台達集團提供）

大陸全國兩會甫落幕，持續聚焦綠色發展、節能減排，各大企業爭相帶頭示範。而台達29日於北京發表《跟著台達蓋出綠建築》一書，希望帶動更多人參與綠色行動，維護永續生存，為控制地球升溫在攝氏2度內盡一份努力。

台達過去11年，在全球共捐建或自建26棟綠建築，是打造最多綠建築的企業，其中，在大陸就有6棟。台達從2005年起，就以綠色建築概念，作為自家廠辦或社會捐建的設計依據，具體落實在校園、住宅，甚至臨時性建物，至今已獲得美國綠色建築委員會頒發14張LEED全球認證。

《跟著台達蓋出綠建築》總策畫，台達品牌長郭珊珊，2015年親自籌畫綠築跡展，帶著台達蓋綠建築寶貴經驗，在法國大皇宮舉辦「綠築跡-台達綠色建築展」，2016年也移展到北京清華美院，結合綠建築與中國人文思維，豐富展覽，更接地氣。而為影響更多人，特別把精華集結成冊，策畫此書。

郭珊珊指出，綠建築師法自然、因地制宜，除環保，更擁有返璞歸真之美。藉由一本充滿大量真實圖片的書，能讓讀者了解，台達多年來學習綠色建築的旅程。

郭珊珊表明，書中各章節延伸的12支綠色建築微電影，參與其中的知名學者與建築師，更以導讀人的方式，以真實影像，帶觀眾回到當初規劃綠色建築的場景，領略台達努力實踐環境理念的初衷，期望能讓更多人親近綠色建築，瞭解它的好處，擴大綠築跡的影響層面。

原中國可再生能源學會理事長石定寰致詞時稱，從2006年至今，台達不只與學會合作，冠名贊助「台達杯國際太陽能建築設計競賽」，更投資興建競賽得獎作品，讓夢想照進現實。例如，2008年汶川大地震，很多學校都被震毀，我們2009年競賽就以重建學校為賽題，並由台達捐款將獲得一等獎的作品，實地在綿陽援建了楊家鎮台達陽光小學，這也是災區第一所全校式綠色建築校園。

該小學設計師，國家住宅工程中心副總建築師曾雁則表示，這些項目既培養了大批綠色建築專業人才，也發揮著良好的工程示範跟先進理念傳播作用，可以說，競賽本身已經成為一個重要的綠色建築行動。

美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生說，LEED是評價綠色建築，客觀的高標準工具，普及性高，全球通用，目的是透過體系推動環保，台達不僅既有建築獲白金級認證，更積極取得綠機房LEED認證，持續努力值得肯定。

中國出版集團中國大百科出版社主任李鵬則表示，希望通過出版這本書，出一己之力，宣導綠建築的理念，使越來越多人，進一步加入節約資源與保護環境的行列。

(中時)