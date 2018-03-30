崔智友低調閃婚 歐巴圈外人

2018年03月30日 02:07 時報周刊 溫博鈞

韓國演員崔智友29日閃婚，她所屬的經紀公司YG Entertainment也正式宣布這消息。她當天在首爾舉行了不公開的婚禮儀式，結婚的對象據傳是演藝圈外人，交往了約1年決定步上紅毯。

崔智友用心形的信紙親筆寫著：「雖然有些突然，不過我還是想和大家分享這十分幸福的消息。今天（29日）下午我會和家人一起低調地進行婚禮，我和心愛的他共築溫暖的家庭，互相尊重與照顧，幸福地生活下去。」

她表示，沒提前宣布這個消息，是因為考慮到對方不是公眾人物，擔心會讓他與參加婚禮的家人帶來負擔，是最令她掛心的，才這樣小心翼翼。崔智友今後仍繼續在演藝圈不引退，她說：「我今後仍會繼續努力，在作品中呈現出更好的樣子。」

今年43歲的崔智友於1994年出道，出演《初戀》被觀眾熟知，很快登上一線演員地位。之後演出《冬季戀歌》、《天國的階梯》等劇，也曾參加《一日三餐》《花樣爺爺-第三季》等綜藝節目，因個性開朗，讓她獲得許多觀眾喜愛。

因崔智友主演的《冬季戀歌》2003年在日本播出造成轟動，消息傳出後日本《讀賣新聞》等大型媒體也報導了她的喜訊。《冬季戀歌》被視為開創「韓流」的始祖，連柏青哥都有《冬季戀歌》專用機台，讓崔智友在日本也具高知名度，還曾演出電視廣告。不少網友向她道賀，也有人說：「聽到她已43歲嚇了一跳，但還是能保持這般美貌，令人羨慕。」

(時報周刊)