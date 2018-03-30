李允智產後復出 奪嫩男螢幕初吻「很抱歉」

2018年03月30日 03:14 時報周刊 溫博鈞

李允智常因悲傷劇情哭得不可抑止。（東森戲劇台提供）

東森戲劇台將於今晚(3/29)9點首播韓劇《給予幸福的人》，由韓國女星李允智、孫承源、金美京等人共同演出，描述一個在育幼院的孤女，因領養棄嬰成為單親媽媽，卻在扶養過程中，意外發現有關自己及孩子身世的巨大秘密。

暌違一年四個月，產後復出的女主角李允智提到，能演母親的角色特別開心，但對男主角孫承源卻感到抱歉，因為對方的螢幕初吻，竟然獻給一個大自己六歲且生過孩子的女人，讓她特別感謝導演的安排。

在《給予幸福的人》中，擔任女主角─林恩熙的李允智，是個從小遭受變故，因此失去父親及妹妹的孤女，獨自在育幼院長大的她，某日卻因撿到棄嬰，從此扭轉了自己的命運，細心呵護的孩子成為家喻戶曉的童星，但也引起小孩親生奶奶的覬覦，兩人開始進入爭奪孩子扶養權的戰爭。

晉升人母的李允智，提到與劇中童星對戲時，會聯想自己女兒七歲時是什麼樣子，讓她感到相當幸福。但也因母親的身分，遇到悲傷的橋段時，會過度投入而哭得不能自已，更希望能透過演出，傳遞過去一年因懷孕所感到無可言喻的感受給電視機前的觀眾，一起體會親情的溫度。

首度擔綱男主角的孫承源，在劇中詮釋李允智身邊的陽光暖男─李建宇一角，在初見林恩熙的瞬間，就被對方的善良與正義感所吸引，就算恩熙成為單親媽媽也不改他對女主角的感情，深情又專一的形象，讓孫承源坦言角色設定太完美，根本是現實生活中不會出現的類型，過往總是演出強勢性格或惡角，原本以為好人比壞人容易演。

沒想到，現實卻不是這樣，他逗趣地說：「演完善良的李建宇，讓我好想再演壞人，盡情使壞喔！」另外，提及與大自己六歲的姊姊李允智談戀愛，對方因此感到抱歉，孫承源嘴巴相當甜的回應：「姊姊根本童顏，看不出來是媽媽喔！」

《給予幸福的人》劇中，呈現單親媽媽獨自扶養孩子的辛苦，並讓觀眾看見動人的「母愛」是不分親生或領養的，溫馨又感人的故事，自3月29日起，晚間9點在東森戲劇台首播，4月4日起，週一至週五晚間8點播出全新兩小時。

(時報周刊)