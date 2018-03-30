MXM拍MV 含冰堵白煙

MXM率真坦言終於有了「成為偶像」的感覺。（華納音樂提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞

《PRODUCE101》第2季爆紅男孩全新組合MXM繼1月發行第二張迷你專輯《MATCH UP》之後，再度推出全新雙單曲《REMATCH》，林煐岷、金東賢也分別參與了兩首曲目的歌詞創作，在展現音樂實力之餘，更讓歌迷看到了他們的成長。

MXM在首波主打單曲〈GONE COLD〉MV中，以黑色基調襯托出小男人的成熟味道，看上去十分帥氣，不過他們卻透露拍攝當天吃足了苦頭，「拍攝MV那時候天氣很冷，要在那麼冷的天氣對嘴拍MV會吐出很多白煙，為了避免吐出白煙，我們得嘴巴含著冰塊、喝冷水，再開始演戲。」

此外，MXM也分享了年初首次參加偶像運動大會的心情，他們率真坦言：「有種『我們終於成為偶像』的感覺，變成真正的偶像了！」MXM表示起初因為沒什麼認識的人，所以覺得不太能融入，但慶幸的是很快就交到了好朋友，「和許多歌壇前輩、同輩朋友聚在那裡錄影，感覺很棒！」他們也說，這次參加運動大會最印象深刻的環節是400米接力，「VICTON其中有位前輩跌倒了，但他馬上站起來，若無其事地繼續跑，那個畫面讓我很難忘。」

MXM首波主打單曲〈GONE COLD〉講述情侶交往久了之後，感情逐漸轉淡，由金東賢親自作詞，歌詞直率、相當能引起共鳴，是屬於中板速度的嘻哈曲；第二支單曲〈LOVE ME NOW〉則由林煐岷參與歌詞創作，歌曲採用強烈又洗腦的合成聲響，是以Future Bass為基調的嘻哈曲。MXM全新數位雙單曲《REMATCH》已在全台數位上架。

(時報周刊)

李允智產後復出 奪嫩男螢幕初吻… MISIA米希亞出道20週年 巡演6月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。