MXM拍MV 含冰堵白煙

2018年03月30日 03:14 時報周刊 溫博鈞

《PRODUCE101》第2季爆紅男孩全新組合MXM繼1月發行第二張迷你專輯《MATCH UP》之後，再度推出全新雙單曲《REMATCH》，林煐岷、金東賢也分別參與了兩首曲目的歌詞創作，在展現音樂實力之餘，更讓歌迷看到了他們的成長。

MXM在首波主打單曲〈GONE COLD〉MV中，以黑色基調襯托出小男人的成熟味道，看上去十分帥氣，不過他們卻透露拍攝當天吃足了苦頭，「拍攝MV那時候天氣很冷，要在那麼冷的天氣對嘴拍MV會吐出很多白煙，為了避免吐出白煙，我們得嘴巴含著冰塊、喝冷水，再開始演戲。」

此外，MXM也分享了年初首次參加偶像運動大會的心情，他們率真坦言：「有種『我們終於成為偶像』的感覺，變成真正的偶像了！」MXM表示起初因為沒什麼認識的人，所以覺得不太能融入，但慶幸的是很快就交到了好朋友，「和許多歌壇前輩、同輩朋友聚在那裡錄影，感覺很棒！」他們也說，這次參加運動大會最印象深刻的環節是400米接力，「VICTON其中有位前輩跌倒了，但他馬上站起來，若無其事地繼續跑，那個畫面讓我很難忘。」

MXM首波主打單曲〈GONE COLD〉講述情侶交往久了之後，感情逐漸轉淡，由金東賢親自作詞，歌詞直率、相當能引起共鳴，是屬於中板速度的嘻哈曲；第二支單曲〈LOVE ME NOW〉則由林煐岷參與歌詞創作，歌曲採用強烈又洗腦的合成聲響，是以Future Bass為基調的嘻哈曲。MXM全新數位雙單曲《REMATCH》已在全台數位上架。

(時報周刊)