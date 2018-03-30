MISIA米希亞出道20週年 巡演6月台北起跑

2018年03月30日 03:16 時報周刊 溫博鈞

米希亞去年曾參加台灣同志大遊行，一同慶祝台灣同性婚姻即將邁入合法化。（取材自Youtube）

日本R&B天后「MISIA 米希亞」在這個出道20週年的重要年份，當然不會忘記台灣，而且還把台北放在第一位，全新星空現場巡迴演唱會就從6月17日的台北國際會議中心揭開序幕。

10週年、15週年再到20週年，米希亞在重要日子來臨時都從未忘記台灣歌迷，去年10月也曾參加在台北舉行的「第15屆 TAIWAN LGBT PRIDE」同志大遊行，與現場參加遊行的人，不分國籍，一同慶祝台灣同性婚姻即將邁入合法化，並共享亞洲第一的喜悅。在當時的演說中也提到：「能夠承認多樣性的世界，才是和平的世界」，將她主張的「愛無國界」從音樂延伸到現實世界；今年再度舉辦「星空現場」系列演唱會，首站從台北起跑，她將帶來這20年的精華，與台灣歌迷共度難忘的一夜。

1998年2月出道至今，米希亞在日本樂壇有著無可取代的重要地位，從首張專輯「Mother Father Brother Sister」創下三百萬張驚人銷售數字，再到日劇「大和拜金女」的「Everything」、日劇「JIN-仁 仁醫」的「再見你一次」等膾炙人口的歌曲，無論是作品的輝煌紀錄，又或者是她對對世界的關懷以及積極投入公益活動，每首單曲、每張專輯都是精心籌備，用歌聲用音樂傳遞愛與希望。

「MISIA 20th Anniversary - MISIA星空現場 X」預訂6月17日晚間7點在台北國際會議中心舉行，票價為台幣4200、3600、3200、2800、2400、1800、1200元等七種，4月7日正午12點於全台7-ELEVEN ibon售票系統全面開賣，相關詳情可洽臉書專頁「www.facebook.com/MISIA.20th.Taipei」。

(時報周刊)