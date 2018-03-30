影》大聯盟投出今年第一球 就被轟成全壘打！

小熊開路先鋒哈普逮住今年大聯盟開季的第1球，轟出右外野全壘打。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

2018年大聯盟新球季由小熊與馬林魚之戰揭開序幕，馬林魚先發投手烏瑞尼亞（Jose Urena）投出今年球季的第1球，沒能進入捕手手套，而是被小熊開路先鋒哈普（ Ian Happ）大棒掃出右外野牆外，成為「首打席全壘打」。

上一位將新球季第一球打成全壘打的打者，是1986年紅襪的伊凡斯（Dwight Evans），苦主則是後來被選入名人堂的老虎強投莫里斯（Jack Morris）。

大都會雷神辛德加被敲出兩分全壘打。（美聯社）

紅雀與大都會之戰稍晚開打，但紅雀名捕莫里納（Yadier Molina）也沒浪費他本季的首個打席，將大都會「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）的97.7哩速球逮個正著，轟出左外野兩分全壘打。

這是莫里納連續14年在開幕戰先發，而且都是擔任同一個守備位置，也創下紅雀隊史新猷。莫里納的開幕戰連續先發紀錄在隊史僅次於穆休（Stan Musial）的18年與布洛克（Lou Brock）的15年，這兩人都已進入名人堂。

(中時電子報)

紅雀莫里納敲出全壘打，回到本壘與隊友擊掌。（美聯社）
名球評深夜回文 呼籲保護當事人…

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