美槍管聲浪高 狄鶯子玩笑話難被接受

2018年03月30日 02:51 中時電子報 陳舒秦

佛羅里達州校園槍擊案倖存學生號召下，全美各地於當地時間24日逾百萬民眾響應「為我們生命遊行」抗議活動，主張加強槍械管制，是自2000年「百萬媽媽大遊行」（Million Mom March）以來的全美最大規模槍管抗議活動。台灣在美國的交換學生、藝人狄鶯和孫鵬兒子孫安佐卻以言語恐嚇校園用槍，被逮捕遭賓州警方全面調查，雖然已澄清是開玩笑，但在此敏感時刻下，恐怕難被接受。

佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School遭一名遭退學的19歲學生，於2月14日情人節當天持槍進入校園射殺14名學生和3名教職員。

雖然孫安佐並未持有槍，但警方在他住宿家庭的臥室中發現大量軍事用品，包括一套軍事防彈背心、可裝子彈的背包、強力弓弩與弓箭、可用於AK-47及AR-15步槍的支架、多發子彈，警長奇伍德（Michael Chitwood）表示，「這裡有太多軍事用品」、「他在計畫可怕的事」。

逮捕孫安佐的賓州上達比警察局（Upper Darby Police）局長奇伍德（Michael Chitwood強調：「他不僅搜尋買槍，那盒子看來是要造槍，我會關切嗎？當然。」

針對他上網搜尋買槍資訊，奇伍德表示：「他幹嘛要買槍，當獵人？還是要殺人？或血洗校園？那極為愚蠢和瘋狂。如果不趁早阻止他，他可以買得到槍。」

無獨有偶佛州槍手克魯茲，今年19歲，也是軍事迷，臉書上傳不少持槍畫面。聯邦調查局（FBI）曾接獲通報，克魯茲在社群網站張貼令人不安的貼文，但FBI未正視線報導致慘劇發生，而被檢討。奇伍德不斷強調，這也是孫安佐案正在積極偵辦的原因。

有鑑於美國校園槍擊案頻傳，因此當局對類似事件或潛在犯罪行為相當敏感。許多家長被告知，應該告誡孩子一有可疑事件就要立即通報警方。因為一句玩笑話背後的意涵可能牽連多條人命，在美國，只能說這個玩笑一點都不有趣。

(中時電子報)