賴清德與鄭麗君支持台灣好戲！出席《月夜情愁》首演

2018年03月30日 03:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用行動支持台灣好戲！由國立傳統藝術中心所推出的首屆「台灣戲曲藝術節」，將於3月29日至5月27日，在台灣戲曲中心盛大啟動，本週由旗艦製作《月夜情愁》於3月29日開幕夜率先登場。開幕當晚，文化部鄭麗君部長特邀請行政院院長賴清德，與來自歐洲、美加、日韓、香港等國際重要表演場館負責人、藝術節總監、策展人等，以及國內重要藝文人士，共同欣賞旗艦製作《月夜情愁》首演。

台灣戲曲中心於106年10月開幕啟用，文化部鄭麗君部長表示，台灣戲曲中心是台灣第一座專為傳統戲曲設計的表演空間，更是台灣傳統表演藝術團體共同的新家，台灣戲曲中心的落成營運，不僅代表政府對於傳統藝術發展的高度重視，更期待能將這個場館打造成為海內外觀眾認識台灣傳統藝術的第一入口，用專業劇場來呈現經典、精緻、創新、高品質的傳統戲曲演出，藉以作為與當代觀眾建立對話的新場域。

部長鄭麗君肯定並感謝傳藝中心主任吳榮順及同仁費心籌辦首屆「台灣戲曲藝術節」，戲曲藝術節的揭幕，展現戲曲中心致力於推廣與發展傳統藝術展演的重要責任，彰顯台灣戲曲的文化魅力，連結與再現土地與人民的歷史記憶，並向世界演繹台灣戲曲的豐富面貌，呈現台灣與國際傳統戲曲的交流與對話。鄭部長也特別感謝邱坤良教授的創作，用戲曲訴說台灣在地的故事，為台灣戲曲藝術節未來的旗艦製作樹立典範。也感謝藝術總監唐美雲女士，長期對藝術傳承的犧牲與貢獻，實在令人感佩。

首屆台灣戲曲藝術節旗艦製作《月夜情愁》，全劇重現1930-50年代內台戲時期連鎖劇的演出型態，以及北管西皮、福路兩派械鬥的盛大場面，每場次動員約200人參與，鄭麗君部長肯定劇組辛苦籌製所展現的成果。

2018台灣戲曲藝術節自3月29日至5月27日，共計推出16檔精彩製作，內容涵蓋歌仔戲、布袋戲、客家戲、南管戲、京劇、豫劇等，各項節目介紹可參考台灣戲曲中心官網介紹。

(中時電子報)