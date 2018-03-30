春暖花開！東北角海岸「醃漬笠螺」正鮮美

2018年03月30日 03:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吃「旬味」！春天來嚐些不一樣的！時序進入3月，春暖花開，在大家瘋賞花的同時，東北角潮間帶生長的笠螺(俗稱淺戳仔)，悄悄出現在貢寮的海鮮餐廳，是好吃有特色的小吃優! 剛採拾來的新鮮笠螺，簡單地以醬油蒜頭辣椒醃漬就相當鮮美，是東北角濱海地區極富特色的美味小海鮮。

笠螺家族-花笠螺、斗笠螺、放射青螺。（新北市漁業處提供）

笠螺主要有3種，分別是花笠螺、斗笠螺及放射青螺，殼成斗笠狀，多棲息於潮間帶或潮下帶礁岩區域，常附著於硬底質環境如礁岩上，由於吸附力強，除少數熟練者可徒手採集外，大多得利用工具進行採集。笠螺以齒舌刮取岩石上的藻類為食，有些笠螺有固定的活動範圍及作息，其夜間外出覓食，白天又會回到固定的區域。

貢寮澳底的嘉邑海鮮小館郁光鈞老闆說：笠螺全年有產，盛產期是每年的3到10月，基於對笠螺的品質追求及永續海鮮概念，店裡只收購超過1.5公分的生長在潮間帶礁岩區的笠螺，使得其每臺斤收購價高達500元，但也因為品質的保證，常常供不應求，尤其是經蒜頭辣椒醬油醃漬入味的笠螺，更是東北角濱海地區極具特色的美味小海鮮。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市除了萬里蟹、貢寮鮑以外，還有許多新鮮當季的水產，現在開始進入笠螺的產季，天氣也漸漸溫暖起來，適合趁假日到海邊走走，順道到海鮮餐廳點道當季的笠螺料理嘗鮮！

(中時電子報)