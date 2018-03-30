狄鶯子上網查的步槍 AR-15大屠殺最愛

2018年03月30日 05:46 中時電子報 陳舒秦

狄鶯和男藝人孫鵬的兒子孫安佐威脅對賓州一高中開槍而被捕，目前最高可能面臨5年徒刑。雖然他並未真正持有槍械，但因為上周試圖用iPad上網搜尋，如何購買AR-15和AK-47兩種步槍，加上房間有相關軍備，被警方懷疑他計畫犯案。

孫安佐曾揚言要在5月1日「射擊」，而遭到逮捕雖然警方還沒找到可疑錄像，但在孫的房間發現一件軍式防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓及7枝弓箭、可用於AK-47及AR-15的支架、20發九釐米子彈等可疑物品。

AR-15步槍則被稱為「死神的聖物」，幾乎成為兇槍的代名詞，AR-15是一種輕量化的氣動式突擊步槍，對於槍枝採購者而言，AR-15是一款容易攜帶的武器—，輕巧、合法、符合人體工學、後座力小、精準、重點是還容易買到。美國發生的多起槍擊案，槍手都是使用AR-15步槍，包括2017年拉斯維加斯音樂會58死槍擊案、德州教堂26死槍擊案、2016年奧蘭多夜店49死槍擊案、2012年新鎮小學27死槍擊案，「全國步槍協會」（National Rifle Association）稱AR-15步槍是「全美最受歡迎步槍」，估計美國共有800萬把AR-15。

至於AK-47是蘇聯的第一代突擊步槍，已經成為世界上數量最多、最有效的戰爭武器。槍身短小、射程較短，適合較近距離的戰鬥。在連續射擊時有灰塵等異物進入槍內時，它的機械結構仍能保證繼續正常運作，並可以在沙漠、熱帶雨林、嚴寒等極度惡劣的環境下保持相當好的效能，AK-47步槍幾乎成了恐怖分子的代名詞。

(中時電子報)