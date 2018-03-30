慶兒童節！樂園優惠多！文創市集、科技玩具工作坊好嗨

2018年03月30日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年（2018）的兒童節，剛好搭上長達5天的連假，全台各地的遊樂園，都特別舉辦豐富精彩的系列活動！如「兒童新樂園」在聯假期間兒童享免費入園、三重幸福水漾公園也有「新北歡樂CAR」遊樂園」。另3C科技賣場「三創」也有也有文創市集、科技玩具工作坊，歡迎大小朋友同嗨！

北市「兒童新樂園」於4/1（日）、4/4（三）～4/8（日）連假期間推出多重優惠。（本報系資料照）

「兒童新樂園」，於4/1（日）、4/4（三）～4/8（日）連假期間，提供國小（含）以下的兒童及陪同家長1位，只要持2018兒童月摺頁（僅限實體印刷版）、兒童數位學生證、學生證或健保卡等，即可享免費入園優惠。此外，在三重幸福水漾公園，新北市甫於推出4/4（三）～4/8（日）連假限定的「新北歡樂CAR」遊樂園。

三創4月推科技玩具工作坊-微米探險家。（主辦單位提供）

如想在市區賣場逛逛，其實也有新選擇！為迎接兒童節，台北最具代表性3C科技商場三創生活園區看準寵兒經濟熱潮，於整個4月舉辦多達19場的兒童科技玩具工作坊、大哥哥大姊姊說故事等超夯課程，吸引親子連假出遊到三創，度過寓教於樂的一天！

迎接兒童節與連假，三創打造兒童月，於3月30日至4月26日間推出全館消費滿2,000元免費體驗7F子親娛樂戶外區超跑電動車一次。

三創於整個4月呼應兒童節慶與清明連假，爸爸媽媽尋找遛小孩的新去處，推出多元體驗課程，包含打造小小探索世界家的uHandy手機顯微鏡，將手機平板化身行動實驗室，讓孩子隨時探索世界；3D列印筆創作體驗，了解3D原理，運用3D施展創意；同時攜手親子天下推出書籍特展，由親子天下帶來Strawbee多樣巧拼創意吸管課程，引導孩子從無到有搭建會動、會亮的摩天輪，同時帶來連續多場最受歡迎的大哥哥、大姊姊說故事活動。8F達文西科技學習中心也響應推出45分鐘的免費體驗課程，引導孩子編寫簡易程式，培養解決問題力，再透過機器人完成闖關遊戲。

(中時電子報)